Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar

27.02.2022 12:22

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları 2021- 2022 Değerlendirme ve 2023 Planlama Toplantısı'na katılıp, ardından Bursa Valiliği ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ziyarette bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Bursa İl Gençlik Kolları 2021- 2022 Değerlendirme ve 2023 Planlama Toplantısı'na katılıp, ardından Bursa Valiliği ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na ziyarette bulundu. Daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı'na geçen Bakan Kasapoğlu, partililerle bir araya geldi. Burada konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, "85 milyonun refahı, huzuru başta olmak üzere gerektiğinde dünyanın beşten büyük olduğu mesajını veren bir liderin ve o liderle yol yürüyen insanlar olarak çok çalışma, çok gayret etme sorumluluğumuz var. Hak ile batılın mücadelesinde, iyi ile kötünün mücadelesinde her zaman zorluklar, engeller olacak, kumpaslar olacak. Gerektiğinde bunları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da birer birer bertaraf edeceğiz. Teşkilatların bu anlamda özverisi ve gayreti bizlerin en büyük zenginliği, avantajıdır. Bursa 2023'te Cumhur İttifakı'nın zaferi için öncü olacaktır. Sandıkları patlatarak, zaferimizin taçlanmasında yine öncü misyonu hep birlikte üstleneceğiz. Bursamızın başta gençleri olmak üzere, kadınlar başta olmak üzere hizmetlerden, faaliyetlerden, yatırımlardan öncelikli olarak faydalanması, onların bu anlamda tercihleri bizler için çok önemli. Kadınlarla ve gençlerle fırsat eşitliği temelinde yapacağımız yeni çalışmalarla bakanlık olarak çıtamızı yükselteceğiz" dedi.

GENÇLİK MERKEZİNİN AÇILIŞINA KATILDI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Gürsu ilçesine giderek burada Gürsu Gençlik Merkezi'nin açılışına katıldı. Burada ilçe halkına seslenen Kasapoğlu, 'Gürsu'nun güzel gençleri ve halkı için hayırlı uğurlu olsun. Herkesin bildiği gibi, bazıları 'istemeyiz' diye karşı çıkmışlar. Ama biz ne diyoruz. Onlar istemese de karşı çıksalar da engellemeye çalışsalar da, bu millete hizmetten vazgeçmeyeceğiz. Bugün olduğu gibi en güzel yatırım ve hizmetlerle buluşturmaya devam edeceğiz' dedi.

Bursa ve Gürsu protokolünün üyeleri ve Gürsulu başarılı sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen açılış töreni sonrasında katılımcılar Gürsu Gençlik Merkezi'ni gezdi. Bakan Kasapoğlu, son olarak ise Bursa Uludağ Üniversitesi Genç Ofisi'nin açılışını yaptı.

Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar
Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar
Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar

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BAKAN KASAPOĞLU: ÜLKEMİZİN SPOR ÇITASINI ÇOK DAHA YUKARILARA TAŞIYACAKLAR BAKAN KASAPOĞLU: ÜLKEMİZİN SPOR ÇITASINI ÇOK DAHA YUKARILARA TAŞIYACAKLAR Son dakika haber: SPOR Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar Son dakika haber: SPOR Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar

Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, gençlik, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: Ülkemizin spor çıtasını çok daha yukarılara taşıyacaklar - Son Dakika


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