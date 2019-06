Bakan Kasapoğlu, üniversite öğrencileriyle Boğaz turu yaptı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki kız yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle Boğaz turunda bir araya geldi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün İstanbul'daki kız yurtlarında kalan üniversite öğrencileriyle Boğaz turunda bir araya gelen Bakan Kasapoğlu,"İstanbullu olmak, sizlerle beraber olmak; sizleri bir arada coşkuyla, sevgiyle, kardeşlik ikliminde görmek bizim için ayrı bir heyecan kaynağı, ayrı bir mutluluk kaynağı" dedi.



"Tüm tesislerimiz, tüm vatandaşlarımız için açık"



Gençlik ve Spor Bakanlığının bünyesindeki yurtlarda, gençlik merkezlerinde, kamplarda ve spor tesislerinde gençlere her türlü imkanı sağladıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:



"Sporun özellikle tabana yayılması, gençlerimizin sporla iştigal etmesi, bunun yanında pek çok branşta başarıyı hedefleyen ülkemizin gençlerinin, sporcularının hem ulusal hem uluslararası anlamda madalya ve şampiyonluklarla dolu bir spor sürecini yönetmeye çalışan Bakanlığımız; bu anlamda tüm tesislerimiz, tüm vatandaşlarımız için açık. Bizler sizlerin öncelikle sporu bir yaşam şekline almanız gerektiğine inanıyoruz. Sporun tabana yayılması konusunda ciddi faaliyetlerimiz var. Tüm gençlerimizin spora olan alakasını, sporla iç içe çabalarını gözlemliyorum. Bunun daha ileri boyutlara taşınması lazım."



"Geçtiğimiz günlerde tarihi zafer kazandık. Futbolda Fransa'yı yendik"



Gençlerin spora erişimi konusunda pek çok yatırım yaptıklarını kaydeden Kasapoğlu, "Ülkemizin her noktasında, en ücra yerlerinde spor tesisimiz var. Her zaman olduğu gibi Cumhurbaşkanımıza minnettar olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımız sporun içinden gelen, sporu önemseyen, her branştaki sporcularımıza destek veren biri; onun vizyonuyla, liderliğiyle sportif tesisleşmede büyük devrimi gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de hem bireysel hem takımlar bağlamında yeni başarıları hep birlikte yakalayacağız. Geçtiğimiz günlerde tarihi zafer kazandık. Futbolda Fransa'yı yendik. Bu ilkti" ifadelerini kullandı.



Yeni anlayışla sporda her branşta başarıyı beraber yakalayacaklarını anlatan Bakan Kasapoğlu, "Kadını ve erkeğiyle sporda hiçbir ayrımcılık gözetmiyoruz. Tesisleşmeden sonraki adımı hep birlikte sizlerin desteğiyle, ilgisiyle daha yukarılara taşıyacağız. Eminim sizler de bu yürüyüşte bizlerle beraber olacaksınız" değerlendirmesinde bulundu.



"Gençlerimize, sizlere güveniyoruz"



Sporun hem bedenin hem zihnin gelişimine katkı sağladığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, şunları söyledi:



"Mutlaka kendimizi yarınlara daha donanımlı şekilde hazırlamamız için çalışmamız gerekiyor. Her biriniz okulda başarılı arkadaşlarımızsınız. Derslerinize çalışıyorsunuz ama sadece okulla sınırlandırmamalıyız. Okul dışında sanat, edebiyat, sporla kendimizi çok daha güçlü hazırlamamız lazım. Bizler şanslı bir ecdadın torunlarıyız. Gördüğünüz İstanbul, bunu her yönüyle haykıran bir şehir. Bize güçlü mesajlar veriyor. İstanbul'un mesajını alan gençler olarak kendimizi şiirde, sanatta, edebiyatta, kültürde yetiştirmemiz lazım. Bizim Bakanlık olarak gençlik merkezlerimiz var, gençlik kamplarımız var. Sizlere ne gerekiyorsa ihtiyaç doğrultusunda her türlü hizmeti vermeye, sizlerin zihnini ve yeteneklerinizi geliştirmek için var olduğumuzu ifade etmek istiyorum." Gençleri yarına hazırlamak için çalışmaların süreceğini anlatan Kasapoğlu, "Hep birlikte daha çok düşünen, varlığıyla yeni bir milada öncülük eden bir gençlik için çalışacağız. Gençlerimize, sizlere güveniyoruz. Sizler hem bugünlerimizin hem yarınlarımızın en büyük güvencesisiniz" değerlendirmesinde bulundu.



"Bu tablo, yarının Türkiye'sinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir tablo"



Yurt ve üniversite sıralarında kurulan arkadaşlıkla dostluğun önemine değinen Kasapoğlu, "Gerek yurt gerek üniversite sıralarında kurduğunuz dostlukları kaybetmemenin, güçlendirmenin çabasında olun. Arkadaşlıklar, dostluklar hiçbir gücün, sermayenin satın alamayacağı unsurlardır. Heyecanlarımızı, sevinçlerimizi ve hüzünlerimizi paylaşmak için arkadaşlıklar ve dostluklar çok önemli. Bu tablo, yarının Türkiye'sinin ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir tablo. Bize bu güzel tabloyu yaşattığınız için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Bakan Kasapoğlu, gençlerin yaz tatilini iyi değerlendirmek için Bakanlığın tüm tesislerinin açık olduğunu vurgulayarak, "Tıkandığınız, aşamadığınız konular olursa ağabeyiniz olarak bana müracaat etmenizi rica ediyorum. Taleplerinizi bana iletirseniz mutlu olurum. Bakanlığımız tüm tesisleriyle, gençlik kamplarına kadar, mahallelerde kurduğumuz gençlik merkezlerine kadar sizlerin hizmetinde, kapılarımız açık. Hem benim hem çalışma arkadaşlarımın gönül kapıları sizlere her zaman açık. Derdiniz bizim derdimiz, sevincimiz bizim sevincimiz. Sizler ne kadar mutlu olursanız bizler de o kadar mutlu oluruz" ifadelerini kullandı.



"2019 yılını 'Gönüllülük Yılı' ilan ettik"



İstanbul'un önemine değinen Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu gördüğünüz şehir, bize vakıf olmanın hayır işlemenin ne kadar önemli olduğunu, tüm yapılarıyla varlıklarıyla ifade eden şehir. Bizler amel işlerin ne kadar önemli olduğunu bilen insanlarız. 2019 yılını, gençlerimizi gönüllülük noktasında daha yukarılara taşımak için 'Gönüllülük Yılı' ilan ettik. Bu gönüllülük olgusunu sizlerin varlığıyla daha yukarı taşıyacağız. Her birinizin ayrı yeteneği var. Her alanda gönüllülük faaliyetlerimizde sizlerin gayretlerini bekliyoruz. İnşallah bu gönüllülük ordusuna gençlerimiz katılacaklardır."



Bakan Kasapoğlu, boğaz turu sırasında üniversite öğrencileriyle sohbet edip, fotoğraf çektirdi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

