Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu Uşak'ta

Bakan Kasapoğlu Uşak'ta

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Uşak bugüne kadar bu davanın boynunu hiç eğdirmedi.

Bakan Kasapoğlu Uşak'ta, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Uşak bugüne kadar bu davanın boynunu hiç eğdirmedi. Seçimlerde Uşak'ta ve Türkiye genelinde başarılı olacağımıza inanıyorum." dedi.

Uşak'taki temasları kapsamında ziyaretlerde bulunan Kasapoğlu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaretler sırasında kentte "çılgın davulcu" lakabıyla tanınan Uşaklı müzisyen Erkan Karagöz, Bakan Kasapoğlu'na kısa bir gösteri sundu.

Daha sonra Karaağaç Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, 31 Mart yerel seçimlerinin önemine değinerek, seçime kadar tüm partililerle el birliğiyle çalışacaklarını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanında spor salonları inşa ettiklerini aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Uşak bugüne kadar bu davanın boynunu hiç eğdirmedi. Uşak'ın çocukları, kadınları, gençleri için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Seçimlerde Uşak'ta ve Türkiye genelinde başarılı olacağımıza inanıyorum. Bakanlık olarak gençlerimizin ve kendini genç hissedenlerin her daim yanındayız. Bugüne kadar pek çok yatırım yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Bunlardan biri Uşak stadyumu. Projesi bitmek üzere, en kısa zamanda temelini atıp bitirmeyi hedefliyoruz. Yatırımlarımız sadece futbol ile ilgili değil, bakanlık olarak yüzmeyle ilgili "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projemiz var. Proje kapsamında Uşak'a iki havuz daha kazandıracağız. Tüm gençlerimizi bu salonlara davet ediyorum. Gençlerimiz kendilerini bu tesislerde daha çok vakit geçirecek şekilde ayarlasın, vaktinizi boş işlerle harcamayın."

AK Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Mehmet Çakın ise yerel seçim çalışmaları ile ilgili bilgi verirken, vatandaşlardan destek istedi.

Açılışın ardından Bakan Kasapoğlu, Zümrüt Camisi'nde cuma namazı kıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:24 Kaynak: AA

Yenikadinda Gösterme, Spor
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