Bakan Kasapoğlu, vatandaşın çay davetine icabet etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, vatandaşın çay davetine icabet etti - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, vatandaşın çay davetine icabet etti

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'deki temasları kapsamında Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'deki temasları kapsamında Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu burada kendisini ziyaret eden ve eve çaya davet eden Şule Nur Çalışkan'ın Düzce'deki evini ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu, vatandaşın çay davetine icabet etti

Mehmet Kasapoğlu, Nur Çalışkan, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum
New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti ABD üslerine yapılan saldırıların ardından Trump'tan İran'a yeni yaptırımlar Genç kızın ölümün ardındaki şüphe, özel ekipleri harekete geçirdi

Son Dakika Haberleri
05:47 İSTANBUL -Kuruyemişçinin deposundan çelik kasa çalan hırsızlar kameraya yakalandı - Son Dakika
05:44 Kuruyemişçinin deposundan çelik kasa çalan hırsızlar kameraya yakalandı - Son Dakika
05:40 İsrail'den Körfez ülkelerine "İran'a karşı birlik olalım" çağrısı - Son Dakika
05:36 KURUYEMİŞÇİNİN DEPOSUNDAN ÇELİK KASA ÇALAN HIRSIZLAR KAMERAYA YAKALANDI - Son Dakika
05:19 Kanada Başbakanı Trudeau: "Ukrayna uçağını İran füzesi kazara düşürmüş olabilir" - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 05:51:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu, vatandaşın çay davetine icabet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]