Bakan Kasapoğlu, vatandaşın çay davetine icabet etti - Son Dakika

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Bakan Kasapoğlu, vatandaşın çay davetine icabet etti
7 saat önce
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'deki temasları kapsamında Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 10:50 Kaynak: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'deki temasları kapsamında Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu burada kendisini ziyaret eden ve eve çaya davet eden Şule Nur Çalışkan'ın Düzce'deki evini ziyaret etti.
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