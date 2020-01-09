Bakan Kasapoğlu, vatandaşın çay davetine icabet etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Düzce'deki temasları kapsamında Kiremitocağı Mahallesi'nde bulunan Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu burada kendisini ziyaret eden ve eve çaya davet eden Şule Nur Çalışkan'ın Düzce'deki evini ziyaret etti.