Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı
Son Dakika Güncel Haber

Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Hacı Bayram Veli Camisi'nde kıldığı bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kasapoğlu, bayram namazını kıldıktan sonra vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yaptığı açıklamada, bayramların birlik, beraberlik ve kardeşliğin pekiştiği günler olduğunu belirterek, "Sağlık, afiyet, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar temenni ediyorum. Gençlerimizin bayram coşkusunu eski günlerdeki gibi yaşamalarını diliyorum." ifadelerini kullandı.
Ramazan ayı boyunca oruçların tutulduğunu, ibadetlerin yapıldığını aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:
"İnşallah layıkıyla idrak etmişizdir. Bayramlar birliğin, beraberliğin, kardeşliğin pekiştiği günler. Millet ve ümmetimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Gençlerimizin bayram coşkusunu eski günlerdeki gibi yaşamalarını diliyorum. Bu vesileyle tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı canıgönülden tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet, birlik ve beraberlik içerisinde nice bayramlar temenni ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:55 Kaynak: AA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı 10 ülke bugün bayramı kutluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 11:24:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, vatandaşlarla bayramlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]