Bakan Kasapoğlu ve Bakan Varank'tan millilere destek

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, A Milli Futbol Takımı'nın Hollanda ile oynadığı mücadeleyi Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndan izledi.

FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Hollanda ile karşılaşıyor. Millileri bu önemli mücadelede Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yalnız bırakmadı. Kasapoğlu ile Varank mücadeleyi protokol tribününden takip etti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de karşılaşmayı protokol tribününden izledi. - İSTANBUL