Bakan Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, Anıtkabir'i ziyaret etti

Anıtkabir'den görünüm
Anıtkabir'e gelen vatandaşlar
Atatürk'ün mozolesinden görünüm
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığındaki heyetin Aslanlı Yol'dan yürümesi
Bakan Kasapoğlu ve heyetin Atatürk'ün mozolesine gelmesi ve mozoleye çelenk bırakılması
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
Bakan Kasapoğlu'nun Misak-ı Milli Kulesi'nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdıklarını okuması
Heyetin Anıtkabir'in önünde hatıra fotoğrafı çektirmeleri ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, beraberindeki heyetle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törene katıldı.
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