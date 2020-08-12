Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı alanı inceledi - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı alanı inceledi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 2021 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenecek olan 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı alanı inceledi.

Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı alanı inceledi, System.String[]

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etno spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 2021 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenecek olan 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı alanı inceledi. Ardından Kasapoğlu ve Erdoğan, düzenlenen tanıtım toplantısında organizasyon hakkında bilgiler verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 2021 yılında 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı Bursa'nın İznik ilçesine geldi. Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan'a; Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları eşlik etti. İlk olarak oyunların yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan, daha sonra Dünya Göçebe Oyunları tanıtım toplantısına katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ve Dünya Etnospor Konfederasyonu arasında İznik Göçebe Oyunları Alan Tahsis Protokolü imzalandı.

'BU ORGANİZASYON DA SPOR TURİZMİMİZE KATKI SAĞLAYACAK'Tanıtım toplantısında konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, "Dünya Göçebe Oyunları'na ev sahipliği yapmak ve bu heyecanı yaşamak bizim için gurur ve mutluluk vesilesi. Göçebe oyunları Türk dünyasının önemli bir mirası ve geleneksel spor dallarımız, milli kimliğimizin en özel en zengin unsurları arasında yer alıyor. Ecdadımızın bu kıymetli mirasına sahip çıkmak bizim en önemli görevimiz. Ülkemizde özellikler gençler arasında geleneksel spor dallarının yaygınlaşmasına verdikleri destek nedeniyle Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Dünya Etnospor Konfederasyonu'nun bütünleştirici misyonu, geleneksel spor dallarımızın bir stratejik eksen üzerinde geliştirilmesi noktasında da çok önemli bir misyonu ifade ediyor. Biz de bakanlık olarak bu misyonun icra edilmesinde konfederasyonun yanındayız. Bu organizasyonu Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Dünya Etnospor Konfederasyonu, yerel yönetimlerimiz ve diğer kurumlarla birlikte gerçekleştireceğiz. Bu organizasyon da spor turizmimize katkı sağlayacak" diye konuştu.'İZNİK'TE MUHTEŞEM BİR ORGANİZASYONU İZLEYECEĞİZ'Tanıtım toplantısında konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu sene İznik'te yapılacak olan 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları, inanıyorum ki İznik'e cazibe katacak. Bu anlamda İznik'te olması önemli. İznik'in hitap ettiği kültür coğrafyası için önemli. 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları vesilesiyle Türk Konseyi'mizin kurumsal yapısı içinde Dünya Göçebe Oyunları'nın kurumsal işlerliği ile ilgili birimin meydana gelmesini ümit ediyoruz. Böylelikle Dünya Göçebe Oyunları, 2 senede bir farklı ülkelerde oldukça Türk Konseyi bünyesinde bunun uzmanlığının kurumsal olarak var olmasını arzu ediyoruz. Bu anlamda da değerli Genel Sekreter Bagdat Amreyev'in bu konudaki desteğini takdirle karşılıyoruz. Bu sene inşallah Türk Konseyi İstanbul'da çok geniş bir mekana da kavuşacak. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na teşekkür ediyorum Çünkü Dünya Göçebe Oyunları'nın devamlılığı ve standartlarının yükselmesi Türk Konseyi bünyesinde bunun inşa edilmesine bağlı. Hem bugüne kadar emeği geçenlere hem de Türk Konseyimize bu öncülükleri üzerinden teşekkür ediyorum. Biz de Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bu oyunların düzenleyici ortağa olarak yine bütün uzmanlığımız ve ekibimizle katkı sağlayacağız. Oyunların İznik'te olmasının bir anlamlı yönü daha var. Kırgızistan'da bu oyunlar Issık Gölü'nün yanında yapılıyordu. İznik'te gölün yanındayız belki ama İznik'in Orhan Gazi tarafından fethinde Kırgızistan'dan gelen savaşçıların da büyük katkısı olmuş. Bugün İznik'teki Kırgızlar Türbesi de 700 yıl önceki birlikteliğin bir simgesi. Bu anlamda bu oyunların Kırgızistan'dan İznik'e gelmesi sadece bir gölün devamı değil, aynı zamanda bu tarihi yakınlığın da göstergesi. Bunun için de ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ediyorum. Ortalama 13-14 ay sonra İznik'te muhteşem bir organizasyonu izleyeceğiz."


Bilal Erdoğan, İznik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 20:59

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı alanı inceledi - Son Dakika

Son Dakika

UEFA'dan şok karar! Futbolcularında koronavirüs çıkan takım hükmen mağlup sayıldı MetroPOLL anketinde Erdoğan'a görev onayı verenlerin oranı yüzde 50'yi aştı Miçotakis'le görüşen Macron'dan Türkiye karşıtı adım: Doğu Akdeniz'deki askeri güç artırılacak Bakan Koca, koronavirüs hastasının mesajını "Bayram dönüşü korkusu" uyarısıyla paylaştı Bakan Albayrak, sosyal medyadaki "çokomelli" paylaşımlarına gönderme yaptı Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'dan Başakşehir itirafı: Kariyerim için doğru karar değildi, hataydı Bakan Albayrak'tan Ahmet Hakan'ın kurdaki dalgalanmayla ilgili sorusuna yanıt: Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Yerli otomobilin fiyatı belli oldu mu? TOGG'dan resmi açıklama geldi Bakan Albayrak'tan dövizdeki artışla ilgili ilk değerlendirme: Eskiden kur çok daha fazla etkiliyordu Sağlık Bakanı Koca'dan artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Ağır tedbirlere dönebiliriz Son Dakika: Okullarda yüz yüze eğitim 21 Eylül'e kadar ertelendi Instagram modeli Yasmine Cecilia, kendi evinde verdiği partide darp edildi! Kanlar içinde kaldı Şeyda Coşkun tatilde spora ara vermedi! İskelede sık sık egzersiz yaptı Miçotakis, Türkiye gerginliğiyle ilgili "acil koduyla" ulusa sesleniş konuşması yaptı Ali Koç'tan Galatasaray'a Mert Hakan göndermesi: Vedat Muriqi'den sonra sıkıntı yarattı
Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı Alanyasporlu Siopis ve eşi, gittikleri düğünde koronavirüse yakalandı         
18:29
Bodrum'da kadınların Bodrum'da kadınların "Niye bakıyorsunuz" kavgası kanlı bitti: 2 yaralı         
17:52
Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı         
17:34
Sabah saatlerinde 432 liraya kadar düşen gram altın, tepki alımları nedeniyle tekrar tırmanışa geçti Sabah saatlerinde 432 liraya kadar düşen gram altın, tepki alımları nedeniyle tekrar tırmanışa geçti         
17:14
Çin'de bir aile, bebeklerini erkek doğmadığı için çöp kutusunda ölüme terk etti Çin'de bir aile, bebeklerini erkek doğmadığı için çöp kutusunda ölüme terk etti         
17:02
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar         
16:38
Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı         
16:07
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu         
15:54
Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı         
15:27
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu Mert Hakan Yandaş, G.Saray İdari Direktörü Şükrü Hanedar hakkında suç duyurusunda bulundu         
13:36
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi Yunan askerlerinin ateş açtığı teknenin batışı böyle görüntülendi         
11:55
Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak Son Dakika: Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısı iki haftaya kadar piyasaya çıkacak         
11:49
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Son Dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "PKK elebaşılarından Cemil Bayık öldürüldü" iddiası hakkında konuştu         
10:57
DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli DSÖ, Rusya'da tescil edilen ilk koronavirüs aşısı konusunda temkinli: Güvenlikten ödün verilmemeli         
10:22
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi         
10:07
Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor Koronavirüs yeni araç üretimini vurunca ikinci el araç fiyatları da her geçen gün artıyor         
09:49
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı         
09:40
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı         
09:32
Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı Gömleğindeki ipi yakmak isteyen çocuk kendini yaktı         
09:05
Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar         
07:52
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi         
07:40
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü         
01:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2020 03:20:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu ve Bilal Erdoğan, 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'nın yapılacağı alanı inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei