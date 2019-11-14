Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Alsancak ve Göztepe Stadyumlarını gezdi

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve TBMM eski Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, inşaatı devam eden Alsancak ve Göztepe Stadyumlarını gezerek incelemelerde bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve TBMM eski Başkanı, son Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, beraberindeki heyetle birlikte yapımı devam eden Alsancak ve Göztepe Stadyumlarını incelemek için İzmir'e geldi. İlk olarak Alsancak Stadyumu'nu ziyaret eden heyet, inşaat alanını gezdi. Alsancak Stadyumu'nun ardından Göztepe Stadyumu'na geçildi. Bakan Kasapoğlu ve Yıldırım, stadyumda yapılan son çalışmaları yerinde takip etti.



"Dünya ile rekabet edebilecek tesislere sahibiz"



Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin 2002'den beri pek çok alanda olduğu gibi sporda da çok önemli bir devrimi gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Ülkemizin her yanında devasa tesislerimiz var. Dünya ile rekabet edebilecek tam donanımlı tesislere sahibiz. Bu tesisleşmeyi spordaki başarıları da yukarıya taşıyarak taçlandırıyoruz. Ülkemizdeki sportif seferberliği her geçen gün daha iyi gözlemliyorum. İnşallah bugün de İzlanda'yı yenerek EURO 2020'ye katılmanın sevincini kutlayacağız. İzmir çok önemli bir şehir. Bugün önce Alsancak Stadımıza sonra Göztepe Stadımıza gelerek son gelişmeleri takip ettik. Gerek Göztepe, gerekse diğer takımlarımız bu anlamda çok şanslılar. Stadyumlarda edindiğimiz gözlemlerde hızlı bir şekilde bitişe doğru ilerlendiğini gördük. Bu anlamda İzmir halkımıza hayırlı olsun diyorum" dedi.



"Göztepe önce Süper Lig'e döndü, şimdi de evine dönüyor"



AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım da, "Güzel İzmirimize yeni ve güzel eserler kazandırmanın mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. İnşaatları bir süreden beri devam eden Alsancak ve Göztepe stadyumlarının ilerleme seviyesini görmek için ziyarette bulunduk. Türkiye'de yeni bir anlayış ve bambaşka bir projeyle yapımı gerçekleştirilen, bir örnek teşkil eden ve bir stadyumdan daha fazlası olan bu modern stadyumu bu hale getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Göztepe kuytu köşelerden önce Süper Lig'e döndü, şimdi de evine dönüyor. Göztepemize ve İzmirimize hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.



Yıldırım'dan milli takıma destek



İzmir'in stadyumlarla alakalı başka konularında olduğunu söyleyen Yıldırım, "Sırası ve zamanı geldiğinde Karşıyaka Stadyumu ve Atatürk Stadyumu gibi konularda ileride hükumetimiz tarafından planlanan çalışmalarla gerçekleştirilecek. İzmir'in kulüpleri cumhuriyetle yaşıt hatta cumhuriyetten önce kurulan takımları vardır. Geçtiğimiz 100 yılda büyük başarılara imza atmışlardır. Bugün süper şehir İzmir'i Süper Lig'de Göztepe'nin temsil etmesi biz İzmirlileri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu bağlamda Göztepe'ye teşekkür ediyorum. Bugün milli takımımız İzlanda ile İstanbul'da karşılaşacak. Milli Takımımıza başarılar diliyorum, eminim ki yüzümüzü güldürecekler. 82 milyon kalbiyle onlardan gelecek güzel haberlere kilitlenmiş olacak" şeklinde konuştu.



"Tüm bunlar istikrarla başarıldı"



Yıldırım son olarak açıklamasında şu sözlere yer verdi:



"İzmir'in gittikçe ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde yeri artmaya devam ediyor. Bir süre önce açtığımız İstanbul-İzmir Otoyolu artık İzmir'i İstanbul'a daha da yakınlaştırdı. İzmir çevresinde yapımı devam eden projelerle birlikte İzmir, sadece Ege Bölgesi'nin değil Türkiye'nin üreten, ihracat yapan önemli katkı sağlayan bir şehir haline gelecek. Tüm bunlar istikrarla başarıldı. Bundan sonra da daha güzel işleri yapacağız. Bu stadyumda emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Ocak ayının 26'sında Göztepe- Beşiktaş maçında buluşmak üzere hayırlı uğurlu olsun diyorum." - İZMİR