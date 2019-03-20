Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım'dan Milli Takıma Ziyaret ve Başarı Dileği

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/ İstanbul
DHA Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Riva
'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı
'nı ziyaret etti. Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Arnavutluk
ve Moldova
maçları öncesinde kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'na yapılan ziyarette Teknik direktör Şenol Güneş
ve milli futbolcular ile bir araya gelen Kasapoğlu ve Yıldırım, 2020 Avrupa
Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri kapsamında oynanacak maçları öncesinde milli takım heyetine başarılar diledi. Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) Başkanı Hüsnü Güreli
'nin de hazır bulunduğu ziyarette Yıldırım'a 34 numaralı milli takım forması hediye edildi. Ay Yıldızlılar, 22 Mart
'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir
'de Moldova ile karşılaşacak.
Görüntü Dökümü:
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-Bakan Kasapoğlu ve Yıldırım'ın tesislere gelmesi
-Futbolcularla tokalaşmaları
-Genel ve detaylar