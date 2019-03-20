Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım'dan Milli Takıma Ziyaret ve Başarı Dileği

Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım'dan Milli Takıma Ziyaret ve Başarı Dileği

1 saat önce

Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/İstanbul DHAGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Riva'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım'dan Milli Takıma Ziyaret ve Başarı Dileği, System.String[]
Gökhan ÇELİK-Onur MERİÇ/ İstanbul DHA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Riva'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'na yapılan ziyarette Teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcular ile bir araya gelen Kasapoğlu ve Yıldırım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri kapsamında oynanacak maçları öncesinde milli takım heyetine başarılar diledi. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli'nin de hazır bulunduğu ziyarette Yıldırım'a 34 numaralı milli takım forması hediye edildi. Ay Yıldızlılar, 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Bakan Kasapoğlu ve Yıldırım'ın tesislere gelmesi

-Futbolcularla tokalaşmaları

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:04 Kaynak: DHA

Riva, Binali Yıldırım, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Fenerbahçe Maçından 3 Puan Alacağımıza İnanıyorum İstanbul İçin Ezber Bozan Anket! İmamoğlu, Yıldırım'ın 1,5 Puan Önünde Mehmet Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Milli Takım Kampını Ziyaret Etti Son Dakika! Cumhurbaşkanlığından Yeni Zelanda Saldırısıyla İlgili Açıklama: Türk Halkını ve Türk Devletini Hedef Almaktadır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.3.2019 20:12:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım'dan Milli Takıma Ziyaret ve Başarı Dileği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]