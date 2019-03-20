Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım'dan Milli Takıma Ziyaret ve Başarı Dileği
57 dakika önce
İSTANBUL DHA Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yılldırım, Riva'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:12 Kaynak: DHA
Mehmet Kasapoğlu ve Binali Yıldırım, Milli Takım Kampını Ziyaret Etti
Teknik Direktör Yılmaz Vural: Medipol Başakşehir Şampiyon Artık
533 Pas Yapıp 54 Şut Çektiler, Son Dakikada Yedikleri Golle Sahadan Boynu Bükük Ayrıldılar!
Keylor Navas, Eski Hocası Santiago Solari'yi Topa Tuttu