Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım'dan Milli Takıma Ziyaret ve Başarı Dileği

Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım'dan Milli Takıma Ziyaret ve Başarı Dileği

57 dakika önce

İSTANBUL DHA Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yılldırım, Riva'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu ve Binali Yıldırım'dan Milli Takıma Ziyaret ve Başarı Dileği, System.String[]
İSTANBUL DHA Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yılldırım, Riva'da kamp yapan A Milli Futbol Takımı'nı ziyaret etti.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'na yapılan ziyarette Teknik direktör Şenol Güneş ve milli futbolcular ile bir araya gelen Kasapoğlu ve Yıldırım, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) elemeleri kapsamında oynanacak maçları öncesinde milli takım heyetine başarılar diledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Hüsnü Güreli'nin de hazır bulunduğu ziyarette Yıldırım'a 34 numaralı milli takım forması hediye edildi.

Ay Yıldızlılar, 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 07:12 Kaynak: DHA

İstanbul, Riva, A Milli Futbol Takımı, Spor
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