Bakan Kasapoğlu ve futbolcular depreme ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu ve futbolcular depreme ilişkin açıklama yaptı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu ve futbolcular depreme ilişkin açıklama yaptı

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ depremine ilişkin, "İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız." dedi.

Bakan Kasapoğlu ve futbolcular depreme ilişkin açıklama yaptı, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Elazığ depremine ilişkin, "İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız." dedi.

Beraberindeki futbolcular Galatasaraylı Selçuk İnan, Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım, Trabzonsporlu Uğurcan Çakır ile Beşiktaşlı Umut Nayir'in katılımıyla valilikte gazetecilere açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, deprem anından itibaren devletin ilgili kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının el ele vermesiyle yaraların sarılması konusunda önemli adım atıldığını söyledi.

Elazığ'da vatandaşları ziyaret edeceklerini aktaran Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Buraya tüm gençlerimizin, sporcularımızın, tüm spor camiamızın da selamlarını, sevgilerini getirdik. Buradaki tabloda genç kardeşlerimiz, armalarının renklerinin farklı olmasının yüreklerimizin aynı şekilde çarpmasına mani olmayacağını gösteriyor. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. Gençlerimize özellikle teşekkür ediyorum. İlk andan itibaren çalışmalara katılan gençlerimizin burada olma hissiyatları bizleri ziyadesiyle duygulandırdı, mutlu etti."

Futbolcuların görüşleri

Galatasaray takım kaptanı Selçuk İnan, kulüplerini temsilen depremzedelere destek olmaya geldiklerini işaret ederek, "Yaraları sarmak adına üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya hazırız. Çok üzgünüz ama hep birlikte ülke olarak bunun altından kalkacağımıza inanıyorum." dedi.

Beşiktaşlı oyuncu Mehmet Umut Nayir, Bakan Kasapoğlu'nun önderliğinde bölgeye geldiklerini aktararak, "Moral olsun diye burada bulunuyoruz. İnşallah bu kötü durumdan birlik ve beraberlik içinden kurtulup yeniden mutlu, huzurlu günleri yaşayacağız." diye konuştu.

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır, "Burada bulunmaktan dolayı çok mutluyum. En azından vatandaşlarımızın yüzünde bir tebessüm bırakabilirsek bizim için çok önemli. Maddi, manevi yapmamız gerekenlerin hepsine hazırız." şeklinde görüş belirtti.

Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım da yaşanan acıyı paylaşmaya geldiklerini dile getirerek, "Bu acı hepimizin acısı. Futbol camiası olarak maddi ve manevi destek olmaya geldik. Yalnız olmadıklarını bilsinler istedik. Ülke olarak birlik ve beraberlik içinde bugünleri atlatacağız. İnşallah en kısa zamanda yaralarımızı sarıp tekrar dim dik hayatımıza devam edeceğimizden hiç şüphem yok." şeklinde konuştu.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:22 Kaynak: AA
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