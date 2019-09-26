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Bakan Kasapoğlu ve Gül, Gaziantep'te

19 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te inşaatı süren Alleben Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemede bulundu.

Bakan Kasapoğlu ve Gül, Gaziantep'te, System.String[]

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te inşaatı süren Alleben Olimpik Yüzme Havuzu'nda incelemede bulundu.

Kasapoğlu, incelemenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugün Gaziantep'teki spor yatırımlarını yerinde görme imkanı bulduklarını söyledi.

İncelemede bulundukları tesisi çok önemsediklerini ifade eden Kasapoğlu, "Burası çok modern bir havuz. Su temizleme sistemi ozon sistemiyle olacak. Bu anlamda da çok farklı bir havuz olacak. İnşaatta sona yaklaştık. İnşallah sene bitmeden bu havuzu halkımızla buluşturacağız." diye konuştu.

Tesisin tamamlanmasıyla çok sayıda yüzücünün yetiştirilmesinin hedeflendiğini belirten Kasapoğlu, tesisin şimdiden tüm Gaziantep'e ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Mehmet Kasapoğlu, Abdülhamit Gül, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 04:50 Kaynak: AA
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