Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir'den büyükelçi Bilgiç'e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, beraberindeki heyet ile Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'i ziyaret etti.

Sırbistan maçı öncesinde Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği'nde gerçekleşen ziyarete, TFF Birinci Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, başkan vekili Yılmaz Büyükaydın, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem ve genel sekreter Kadir Kardaş katıldı.Ziyarette, Bakan Kasapoğlu ve başkan Özdemir tarafından büyükelçi Tanju Bilgiç'e A Milli Takım forması takdim edildi.