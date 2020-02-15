Bakan Kasapoğlu, vefat eden Hilmi Ok için taziyede bulundu - Son Dakika
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu, vefat eden Hilmi Ok için taziyede bulundu - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu, vefat eden Hilmi Ok için taziyede bulundu

6 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok için taziyede bulundu.

Bakan Kasapoğlu, vefat eden Hilmi Ok için taziyede bulundu, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hayatını kaybeden eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok için taziyede bulundu.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Hilmi Ok için taziye mesajı yayımladı.


Bakan Kasapoğlu, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:


"Türk hakemliğinin duayen isimlerinden, eski FIFA kokartlı hakem ve Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hilmi Ok'un vefatını derin bir teessürle öğrendim. Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan Hilmi Ok'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum." - ANKARA

Merkez Hakem Kurulu, Mehmet Kasapoğlu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:41 Kaynak: İHA
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