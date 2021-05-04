Bakan Kasapoğlu, vefat eden Türker Arslan için taziye mesajı yayınladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, vefat eden eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Türker Arslan için taziye mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kasapoğlu, "Uzun zamandır spora emek veren değerli bir isim, eski TFF Tahkim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Türker Arslan'ın hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhum Arslan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA