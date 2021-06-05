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Bakan Kasapoğlu: "Yarının Türkiye'sini Gençler Yönetecek" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Yarının Türkiye'sini Gençler Yönetecek"

05.06.2021 13:21
Bakan Kasapoğlu:

Dicle Üniversitesi bünyesinde oluşturulan "Genç Ofis" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Vali Münir Karaloğlu'nun katılımlarıyla açıldı.

Dicle Üniversitesi bünyesinde oluşturulan "Genç Ofis" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Vali Münir Karaloğlu'nun katılımlarıyla açıldı.

Çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Gençlik Ofisinin açılışına katıldı.

Açılış programı öncesi il değerlendirme toplantısı için Valiliğe ziyarette bulunan Bakan Kasapoğlu, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra toplantı öncesi Vali Münir Karaloğlu ile bir süre görüştü. Daha sonra il değerlendirme toplantısı yapıldı.

"Ne talep ediyorsanız başımız gözümüz üstüne"

Toplantının ardından geçilen Genç Ofis açılışında Bakan Kasapoğlu'na, Vali Münir Karaloğlu, Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ve Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç eşlik ederken çok sayıda öğrenci de açılışta yer aldı.

Genç Ofisin açılışı öncesinde Kasapoğlu ve Karaloğlu, gençlerle bir araya geldi. Gençler tarafından Diyarbakır yöresine ait türkülerin seslendirildiği programda halaylar çekildi, penaltı atışları yapıldı, kısa filmler izlendi. Burada bir konuşma yapan Kasapoğlu, "Bundan sonra burası size emanet. Kütüphanesiyle diğer imkanlarıyla siz ne istiyorsanız onu yapacağız gençler. Siz ne talep ediyorsanız başımız gözümüz üstüne bunu bilin. Diyarbakır ve ilçeleri, gençlik için çok önemli kararlar aldık. Çok farklı tesisleri inşa edeceğiz. Yeni havuzlar, sahalar inşa ediyoruz. Futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, tenis kortlarıyla, salonlarıyla, gençlik merkezleriyle, kamplarıyla, bilim merkeziyle inşallah gençlikte ve sporda yeni bir döneme geçiyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

"Gençler için tüm imkanları kullanacağız"

Gençler için Bakanlığın tüm imkanlarını kullanmaya devam edeceklerini ve yarının Türkiye'sini gençlerin yöneteceğine inandığını vurgulayan Kasapoğlu, konuşmasını "Sizlerin çok güçlü ve donanımlı olmasını istiyoruz. İnanıyorum ki bir anınızı, bir dakikanızı dahi boş geçirmeden dolu dolu Genç Ofis başta olmak üzere tüm imkanları kullanacaksınız. Emeği, gayreti olan herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" diyerek tamamladı.

Konuşmanın sonrasında Bakan Kasapoğlu ve Vali Karaloğlu ile beraberindekiler Genç Ofisin açılışını yaparak merkezde incelemelerde bulundu. Gençlerle toplu hatıra fotoğrafı çeken Bakan Kasapoğlu programın ardından tarihi İç Kale'de Genç ve Sporcu Buluşması programına katılarak, gençlerle sohbet etti. Çeşitli branşlarda 40 sporcunun yer aldığı buluşmada bakan Kasapoğlu genç sporcuların sorularını cevapladı.

Vali Münir Karaloğlu'da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Diyarbakır gençlerine güvenimiz tam. Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte "Genç ve Sporcu" kardeşlerimizle bir araya geldik. Ülkemizi ve Diyarbakır'ı en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

"Bu şehre kültür, sanat, spor yakışıyor. "

İlk defa düzenlenen kısa film festivalinin ödül töreninin de düzenlendiği buluşmada Vali Karaloğlu bir konuşma yaparak "Sayın Bakanım biz Diyarbakır'da, yıllardır Diyarbakır'ın ufkunda olan gri havayı kültürle, sanatla, sporla dağıtmak istiyoruz. Az önce mekanları gördünüz. Bu şehre sanat yakışıyor sayın Bakanım. Bu şehre kültür yakışıyor. Spor yakışıyor. İnşallah önümüzdeki dönem, Diyarbakır'ı daha çok kültürle, sanatla, sporla, Türkiye'nin ve dünyanın gündemine taşıma gayretimiz var. İnşallah, 2022'de mutlaka uzun metraj bir sinema, film festivali düşüncemiz var. İnşallah onu da hep beraber gerçekleştiririz. " dedi.

Programların ardından Bakan Kasapoğlu ve Vali Karaloğlu, Atletizm branşında ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek sporcumuz Meryem Bekmez'i ziyaret etti. Bekmez ve ailesiyle sohbet eden Kasapoğlu ve Karaloğlu, Türkiye rekortmeni genç sporcuya olimpiyatlarda başarılar diledi.

Dicle Üniversitesi, Mehmet Kasapoğlu, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bakan Kasapoğlu: 'Yarının Türkiye'sini Gençler Yönetecek' - Son Dakika


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