Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: Yarınki maçta inşallah EURO 2020'nin anahtarını alacağız
Son Dakika Spor Bakan Kasapoğlu: Yarınki maçta inşallah EURO 2020'nin anahtarını alacağız - Son Dakika Spor

Bakan Kasapoğlu: Yarınki maçta inşallah EURO 2020'nin anahtarını alacağız

7 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı"nın kapanış töreni öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakan Kasapoğlu: Yarınki maçta inşallah EURO 2020'nin anahtarını alacağız, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı"nın kapanış töreni öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.


Kasapoğlu, burada A Milli Futbol Takımı'nın yarın İzlanda ile İstanbul'da yapacağı EURO 2020 Elemeleri H Grubu maçıyla ilgili değerlendirmede bulundu.


İzlanda maçının çok önemli olduğunu belirten Kasapoğlu, A Milli Takım'ın teknik direktör Şenol Güneş ve genç kadro ile iyi bir performans gösterdiğini, güzel bir çizgi yakaladığını aktararak, şunları kaydetti:


"Yarınki maçta inşallah EURO 2020'nin anahtarını alıp orada da iddialı olacağımızı ifade etmek istiyorum. Ülkemiz, sadece bir alanda değil her alanda zirveye oynayan ülke. Bu başarılar nadir olmaktan öte süreklilik arz edecek. Hep zirveye oynayacağız. Hep sürekli başarı çıtasını daha yukarı taşıyacağız."

Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da,

Mehmet Kasapoğlu, Antalya, Belek, serik, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:03 
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