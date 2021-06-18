Üye Girişi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi - Son Dakika

Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi

18.06.2021 18:46
Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi, System.String[]

Bir son dakika haberine göre Aksaray'a yapılması planlanan ve yapımı devam eden gençlik ve spor yatırımlarının protokol imzaları için kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Genç Osmanları yetiştiren bu şehirde yeni gençleri ülkemize, insanlığa kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız"...

Aksaray'a yapılması planlanan ve yapımı devam eden gençlik ve spor yatırımlarının protokol imzaları için kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Genç Osmanları yetiştiren bu şehirde yeni gençleri ülkemize, insanlığa kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız" diyerek tesislerin hayırlı olmasını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aksaray'a yapılması planlanan ve yapımı devam eden spor tesisleri ile gençliğe dair projelerin protokol imzaları için düzenlenen törene katılan Bakan Kasapoğlu, ilk olarak Aksaray Valiliği'ni ziyaret etti. Cuma Namazı için Ulu Camiye giden Bakan Kasapoğlu, Vali Hamza Aydoğdu ile birlikte vatandaşlara kitap dağıttı. Cuma Namazı sonrası Aksaray Belediyesi ve AK Parti İl Teşkilatını ziyaret eden Bakan Kasapoğlu'na, Belediye Başkanı Evren Dinçer ve İl Başkanı Hüseyin Altınsoy tarafından hediye takdim edildi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezinde model uçak eğitimi alan pilotları ziyaret eden Bakan Kasapoğlu daha sonra Aksaray- Konya Karayolu üzerinde bulunan model uçak pistinde pilotlarla birlikte model uçak uçurdu.

Ardından Kültür Merkezinde protokol imza törenine geçen Kasapoğlu burada gençlere seslenerek, "Tesislerimiz milletimizin, gençlerimizin emrindedir, emrinde olmaya devam edecek. Yeter ki sizler bu tesisleri sahiplenin. Tesisler sizin, her imkan sizin için ve biz insanın hayırlısı insanlara faydalı olandır anlayışıyla el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Valimize teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren Aksaray'ın gençliğine dair, spora dair, eğitim hayatına dair tüm dertlerini en güçlü şekilde sahiplenmesi bu anlamda yeni projelerin arayışı içinde olması ve bizimle inşallah hep bugüne kadar ve bundan sonraki süreçte katkılarımız hep devam edecek. Milletvekilimiz sağ olsun her zaman hem kendi birikimleri ile hem de bundan sonraki sürece dair destekleriyle hep yanımızda. Hep birlikte olacağız. Sinerji bizim en büyük gücümüz. Birlik ve beraberlik en büyük imkanımız. Bizler inşallah bu sinerjiyle bu güçle inanıyorum ki, her alanda öncü gençleriyle sporda, sanatta, bilimde, kültürde Genç Osmanları yetiştiren bu şehirde yeni gençleri ülkemize, insanlığa kazandırmanın gururunu hep birlikte yaşayacağız" dedi.

(Yavuz Akkan/İHA)

Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi
Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi

Aksaray Valiliği, Mehmet Kasapoğlu, Aksaray, Uçak, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi 19:27 Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 575 yeni vaka tespit edildi Tekne hayranlığını 19:21 Tekne hayranlığını "Anlayamazsınız" diye ifade eden çocuk büyüdü, farklı bir sektöre atıldı Cristiano Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti 18:57 Cristiano Ronaldo, Instagram'da 300 milyon takipçiye ulaşan ilk kişi olarak tarihe geçti
Bozcaada'da tedirgin eden müsilaj görüntüsü 18:25 Bozcaada'da tedirgin eden müsilaj görüntüsü Cumhurbaşkanlığına aday olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı 18:06 Cumhurbaşkanlığına aday olacağı konuşulan İmamoğlu'ndan gövde gösterisi! İki farklı ilde iki ayrı miting yaptı TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde 17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız 16:54 Erdoğan'ın Azerbaycan'da askeri üs kurulması ihtimaline ilişkin sözlerine Rusya'dan yanıt: Gerekeni yaparız Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış 15:30 Cinsel içerikli video sitesine dava açtılar! 34 kadın görüntülerini rızaları dışında kullanılmış

Son Dakika Haberleri
18:38 HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi
18:21 Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Aykutalp Derkan seçimi kazandı
18:07 EURO 2020 E Grubu'nda oynayan İsveç, Slovakya'yı 1-0 farkla mağlup etti
17:47 Nuriş Kardeşler'e ani operasyon! Suç örgütünden 19 kişi tutuklandı
17:42 Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu
17:40 İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası trafik yüzde 80'lere çıktı
17:38 Altının kilogramı 500 bin liraya geriledi
17:38 TFF'ye tarihi protesto geliyor! Süper Lig kulüplerinin ilk hafta maçlarına çıkmaması gündemde
17:25 Ankara sanayi bölgesinde fabrika yangını
17:11 Fenerbahçe, Okay Yokuşlu transferi için atağa geçti
Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Eriksen taburcu edildi Danimarka-Finlandiya maçında kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Eriksen taburcu edildi         
19:51
Lille'de forma giyen Reinaldo, Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı Lille'de forma giyen Reinaldo, Mozambik'te silahlı saldırıya uğradı         
19:23
Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor Son Dakika: Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor         
19:13
HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi HDP İzmir'de bir kişiyi öldüren saldırgan, savcılıkta serbest kalmak istedi         
18:39
Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Aykutalp Derkan seçimi kazandı Galatasaray'ın yeni Divan Kurulu Başkanı belli oldu! Aykutalp Derkan seçimi kazandı         
18:22
Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu Emekli tuğamiral intihar etti! Aydın Eken, evinde ölü bulundu         
17:42
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun Metin Külünk'ten hakkındaki iddialarla ilgili ilk açıklama: Kişilik haklarıma saygı duyun         
15:42
Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı Gündeme bomba gibi düşen iddia: Ebru Gündeş'i arayan Kaan Yıldırım, Hadise'den ayrıldı         
14:48
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi Teyzesinin evinde yakalayıp, soydu! Döve döve senet imzalattırdı: Bu iş namus meselesi         
13:42
Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, Ceylan hemşireyi bıçaklayan zanlının dosyası ağır cezada! Erdoğan, "Nasıl olur?" sözleriyle tepki göstermişti         
13:12
Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar Tarım alanları nadasa bırakıldı, ormanlar cayır cayır yanıyor! 108 yılın en sıcak yazını yaşıyorlar         
13:04
Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor Mansur Yavaş'ın yeni projesi Türkiye'de bir ilk olacak! Sosyal yardımlarda bir ayıbı ortadan kaldırıyor         
12:20
Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan genç yaşamını yitirdi! Bir de not yazdırmışlar         
10:31
Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar Açıklama yapmak zorunda kaldı! HDP saldırısında öldürülen Deniz Poyraz'ın yerine onun fotoğrafını kullandılar         
10:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2021 20:04:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Bakan Kasapoğlu yatırım protokolü için Aksaray'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement