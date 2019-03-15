Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Lanetledi

Bakan Kasapoğlu, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Lanetledi

1 saat önce

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Zelanda'da 2 camide gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili, "Hiçbir şekilde hiçbir akli selimin kabul edemeyeceği bu cinayet ötesinde katliamı şiddetle telin ediyorum.

Bakan Kasapoğlu, Yeni Zelanda'daki Terör Saldırısını Lanetledi, System.String[]
GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yeni Zelanda'da 2 camide gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili, "Hiçbir şekilde hiçbir akli selimin kabul edemeyeceği bu cinayet ötesinde katliamı şiddetle telin ediyorum. Buna vesile olan, bunu yapanları lanetliyorum. Dünyanın sadece kınama konumundan artık aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Samsun programı kapsamında ilk olarak kent merkezindeki Yabancılar Pazarı'na giderek, esnaf ziyaretinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Kasapoğlu ziyaret sonunda açıklamalarda bulundu. Bir basın mensubunun Yeni Zelanda'da 2 camide gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili sorusu üzerine Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

"Maalesef canice, alçakça bir saldırı sonucu 50'ye yakın kardeşimizi şu anki rakamlara göre Yeni Zelanda'da şehit verdik. Hiçbir şekilde hiçbir akli selimin kabul edemeyeceği bu cinayet ötesinde katliamı şiddetle telin ediyorum. Buna vesile olan bunu yapanları lanetliyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte dünyanın bu nefret diline, ayrılıkçı yaklaşımlara, İslam'ı korku şeklinde gösteren bu tür yaklaşımlara bir olma zamanı geldiğini düşünüyorum. Dünyanın sadece kınama konumundan artık aksiyon konumuna geçmesi gerektiğine inanıyorum. İslam'ın nurunu hiçbir güç hiçbir zaman söndüremez bunu da özellikle belirtmek istiyorum."

- Samsun

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 06:07 Kaynak: DHA

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