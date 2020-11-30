Bakan Kasapoğlu, Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti

30.11.2020 12:55
Bakan Kasapoğlu, Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti, System.String[]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yüksekova Belediye spor Kadın Futbol Takımı oyuncularını ve teknik heyetini kabul etti.

Bakanlık merkez binada gerçekleştirilen kabulde konuşmasına, "Bizi hakikaten her daim umutlandıran, heyecanlandıran sporcu arkadaşlarımızla beraberiz." sözleriyle başlayan Kasapoğlu, Yüksekova, Hakkari ve Türkiye'nin gururu sporcularla bir arada bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi.

"Burası sizin bakanlığınız." diyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Gençlik ve Spor Bakanlığı, sizlerin bakanlığı. Sizleri bakanlığınızda ağırlıyor olmaktan dolayı mutluyuz. Kadınlar hayatımızın temel dinamikleri. Bizler de millet olarak kadının değeri bilen, onu toplumun, ailenin merkezine koyan ve sosyal hayatın öncüsü olarak gören bir medeniyetin evlatlarıyız. Kadınlarımızı her alanda önce görme niyetimiz var. Bu manada da 'Sporun öncüsü kadınlar.' diyoruz. Bizim son iki yıldan beri her daim dile getirdiğimiz söylemlerden biri; sporun öncüsü kadınlar. Çünkü kadınların öncülüğünde spor politikaları çok daha başarılı oluyor. Bunu da hamdolsun mutlulukla görüyoruz."

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de spor kültürünü oluşturmak için çalıştıklarının altını çizerek, "Herkesin gündelik yaşamının bir parçasında sporla ilgilendiği, sporun hayat tarzı olduğu bir anlayışı güçlendirme zaruretimiz var. Kadınlarımız, inanıyoruz ki sporun tabana yayılması, spor kültürünün güçlendirilmesi noktasında öncü olacaklar." diye konuştu.

Yüksekova'daki futbol takımının kendilerini heyecanlandırdığı belirten Kasapoğlu, "Özveriyi temsil eden, alın terini, çalışkanlığı çok ciddi bir şekilde ortaya koyan, kardeşlik ruhunu, takım anlayışını güzel bir şekilde herkese kanıtlayan modern bir futbol takımı. Göreceli olarak yeni bir hikaye bu. Başlangıcı 2017 olan, emin adımlarla yürüyen, hemen 2. Lig'e çıkan bir takım. Demek ki kadın isterse başarır. İsterse neler yapabileceğini herkese çok güzel şekilde ispat eden bir kulüp, sporcu ekibi var. Sizleri tebrik ediyorum. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Emeğin, alın terinin, gayretin, kardeşlik ruhunun, dayanışmanın önünde hiç kimse duramaz. Bunu bir kez daha sizler ispatlıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Kadın sporcuların son dönemde elde ettiği başarılara dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "(Sporun öncüsü kadınlar) kavramımızın içinin ne kadar dolu olduğunu son 10 günde kadınlarımızın başarılarıyla gördük. Yüzme, cimnastik, modern pentatlon, dalış... Tarihte ilkleri yaşıyoruz. İnanıyorum ki sizlerin de yolu bu manada açık. Sizlerin çok daha büyük başarılara imza atacağınıza inanıyorum. Bu ülkenin spor yarınlarının çok daha aydınlık olduğunu görüyorum. Sporu her zaman birkaç branştan ibaret görmediğimizi ifade ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Hakkari'nin spor şehri olması noktasında çok önemli çalışmalarımız var"

Bakan Kasapoğlu, birkaç hafta önce Hakkari'yi ziyaret ettiği hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Zap Suyu'nda rafting şampiyonası gerçekleştirdik. Hakkari'nin spor şehri olması noktasında çok önemli çalışmalarımız var. 2002 yılından itibaren gerek kış sporları gerek diğer alanlarda birilerinin engelleme gayretlerine, yakıp yıkmalarına rağmen, hamdolsun biz inşa etmeye, yapmaya, onarmaya gayret gösterdik, göstereceğiz. Tıpkı bugün olduğu gibi kardeşlik, beraberlik, dostluk, sevgi ve spor kazanacak. Spora gösterilen ilginin bizler için de önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulamak istiyorum. Hakkari'de 2002'de 3 bin 200 olan lisanslı sporcu sayısı şu an 24 bin. Yeterli mi? Değil. Hep ileriye gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın spora, sporcuya değer veren güçlü liderliğiyle bundan sonra da sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz."

"7/24 hizmet politikasına geçtik"

"Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında bu yıl için 1 milyon hedef koyduklarına değinen Kasapoğlu, pandemiye rağmen bu hedefi geçeceklerini söyledi.

Tesislerin iyi değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, "Vatandaşımız, halkımız, gençlerimiz, kadınlarımız rahatlıkla kullansınlar diye 7/24 hizmet politikasına geçtik. Var olan engelleri kaldırdık, kaldıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Kasapoğlu, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki 10. ve son maçında yarın Rusya ile Antalya'da karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı'na da başarılar diledi.

Kasapoğlu, "Ay-yıldızın altında, bu anlamlı çatının altında hep birlikte biriz, beraberiz. İnanıyorum ki yarınlar sizin donanımlı çalışmalarınızla çok daha güçlü, aydınlık olacak." diyerek sözlerini tamamlandı.

Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nın kaptanları Kübra Şen ile Esra Arlı ise Bakan Kasapoğlu'na kabul ve destekleri için teşekkür etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, programın sonunda kadın futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirip, öz çekim yaptı.

Yüksekova, Futbol, Bakan, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum EDHO'nun kadın çalışanlarına otelde büyük şok! Çıplak halde odaya girip tecavüze yeltendiler Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı
Her şey denetimlerde ortaya çıktı! İstanbul'da 1571 fırın vatandaşı kazıklamış Her şey denetimlerde ortaya çıktı! İstanbul'da 1571 fırın vatandaşı kazıklamış         
12:02
Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı: Başkan bomba gibi Muhittin Böcek'in 105 gün sonra ilk görüntüsü paylaşıldı: Başkan bomba gibi         
11:44
Fahrizade suikasti insan faktörü olmadan uzaktan kontrollü makineli tüfekle 3 dakikada gerçekleşmiş Fahrizade suikasti insan faktörü olmadan uzaktan kontrollü makineli tüfekle 3 dakikada gerçekleşmiş         
11:39
Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı Bursa'da feci kaza! Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:29
Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi Papiss Cisse'nin eşi, Erol Bulut'u oyuncu değişikliği nedeniyle eleştirdi         
10:58
Meraya atılan gübre yüzünden 8 koyunu telef olan çoban: Yapanları Allah'a havale ediyorum Meraya atılan gübre yüzünden 8 koyunu telef olan çoban: Yapanları Allah'a havale ediyorum         
10:41
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi?         
10:36
Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi Gonca Vuslateri ve Hakan Altun çiftinden ilk poz geldi         
10:09
Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü Son dakika: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüdü         
10:01
Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 185 ile en yüksek seviyeye çıktı         
09:34
Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı Avustralyalı askerlerin 39 sivili öldürdüğü ortaya çıkmıştı! Çin'in paylaşımı ortalığı fena karıştırdı         
09:09
Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı Kadir Şeker'in kurtardığı Ayşe Dırla, eroin dolu araçta yakalandı         
08:36
Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu: 600 oyuncaklı koleksiyonu var Fabrika işçisinin model otomobil tutkusu: 600 oyuncaklı koleksiyonu var         
08:05
Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı Elinde silah ile Azerbaycan'ı tehdit eden rahip Erivan'a kaçtı         
08:05
MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, gözyaşlarına boğuldu         
07:23
Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü Nijerya'da 43 tarım işçisi, boğazları kesilerek öldürüldü         
04:18
Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı Simge Sağın, Selin Ciğerci'den para istedi! Ünlü şarkıcı, aldığı cevap karşısında ne diyeceğini şaşırdı         
00:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2020 12:59:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu, Yüksekova Belediyespor Kadın Futbol Takımı'nı kabul etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei