Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda... - Son Dakika

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Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda...
6 saat önce
Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşın bulunduğunu açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, yurt dışından gelenlerin 14 günlük karantina süreçlerini geçirdikleri yurtlarda halen 15 bin 756 vatandaşın bulunduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:56 Kaynak: AA
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