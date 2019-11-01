Son Dakika Haberleri: Bakan Kasapoğlu: Yurt ücretlerinde yüzde 18 artış yapıldı
Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu: Yurt ücretlerinde yüzde 18 artış yapıldı

Bakan Kasapoğlu: Yurt ücretlerinde yüzde 18 artış yapıldı

6 saat önce

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlığımız tarafından 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yurt ücretlerine zam yapılmamış olup, 2019-2020 döneminde yüzde 18,91 oranında artış yapılmıştır" dedi.

Bakan Kasapoğlu: Yurt ücretlerinde yüzde 18 artış yapıldı, System.String[]

GENÇLİK ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bakanlığımız tarafından 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yurt ücretlerine zam yapılmamış olup, 2019-2020 döneminde yüzde 18,91 oranında artış yapılmıştır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun, yurt ve öğrenci sayısına ilişkin soru önergesini yanıtladı. 24 Eylül 2019 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde bakanlığa bağlı 773 yurt bulunduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, bu yurtların 421 bin 928'i kız, 256 bin 835'i erkek olmak üzere toplam 678 bin 763 yükseköğrenim gören öğrenciye hizmeti verdiğini söyledi.

'YÜZDE 18 ARTIŞ YAPILDI'

2018-2019 öğretim dönemi itibarıyla barınmak için yurtlara başvuran 427 bin 148 öğrenciden, 381 bin 837'sinin yerleştirildiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Bakanlığımız tarafından 2018-2019 eğitim öğretim döneminde yurt ücretlerine zam yapılmamış olup, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde yurt ücretlerine yüzde 18,91 oranında artış yapılmıştır. Bununla birlikte bakanlığa bağlı yurtlarda, yemek ücretleri, belediyeler veya meslek odaları tarafından yayımlanan yemek fiyatları ortalaması alınıp, yüzde 35 indirim yapmak suretiyle tespit edilmektedir" dedi.


Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:21 Kaynak: DHA
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