Bakan Kasapoğlu, yurtlarda 13 bin 968 vatandaşın karantinada olduğunu, 17 bin 504 vatandaşın ise... - Son Dakika

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Bakan Kasapoğlu, yurtlarda 13 bin 968 vatandaşın karantinada olduğunu, 17 bin 504 vatandaşın ise...
6 saat önce
Bakan Kasapoğlu, yurtlarda 13 bin 968 vatandaşın karantinada olduğunu, 17 bin 504 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı.
Bakan Kasapoğlu, yurtlarda 13 bin 968 vatandaşın karantinada olduğunu, 17 bin 504 vatandaşın ise yurtlardan ayrıldığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 11:34 Kaynak: AA
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