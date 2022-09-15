Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık - Son Dakika
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Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık

15.09.2022 17:03

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, dördüncü fazın sonunda tüm öğrencileri yurtlara yerleştirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Bu yıl rekor bir başvuru aldık ve hamdolsun o rekor başvuruyu ilk faz yerleştirmemizde yüzde 80 üzerinde bir yerleştirme oranı yakaladık. Dört fazın sonunda inşallah tüm gençlerimizi bakanlık yurtlarımızın çatısı altında Allah'ın izniyle oluşturacağız." şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yüz Yüze 100 Gün çalışmaları kapsamında bugün Fatih Çatladıkapı Sosyal Tesisleri'nde AK Parti Fatih İlçe teşkilatıyla bir araya geldi.

"İNŞALLAH TÜM GENÇLERİMİZİ BAKANLIK YURTLARIMIZIN ÇATISI ALTINDA TOPLAYACAĞIZ"

Programda konuşan Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin öğrenci yurtlarında Avrupa'yı solladığını ifade ederek, "Avrupa'daki örneklere baktığımızda yakınına dahi yaklaşmayacak bir tabloyla karşı karşıyayız. 850 bin kapasitelik 800 yurdumuzla İspanya'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya hatta Amerika'ya baktığımızda bu oranın yüzde 20'lerinde bir alt yapı görüyoruz. Bursuyla, kredisiyle, beslenmesiyle sunulan hizmetlerle çok geniş bir yelpazede büyük bir devrim ortaya koyuyoruz.Bu yıl rekor bir başvuru aldık ve hamdolsun o rekor başvuruyu ilk faz yerleştirmemizde yüzde 80 üzerinde bir yerleştirme oranı yakaladık. Şimdi ikinci fazdayız. İkinci faz geçtiğimiz çarşamba günü başladı ve dinamik bir şekilde bu süreci de yönetiyoruz. Dört fazın sonunda inşallah tüm gençlerimizi bakanlık yurtlarımızın çatısı altında Allah'ın izniyle oluşturacağız." şeklinde konuştu.

"YURTLARIMIZ GENÇLERE İKİNCİ BİR YUVA OLUYOR"

Yurtta kalan gençlerin ailelerinden ayrılarak sıla hasreti çektiklerini belirten Kasapoğlu, "Bir gurbet var ama yurtlarımız sıcaklığıyla şefkatiyle her açıdan onlara ikinci bir yuva olma özelliğini gösteriyor. Birlikte inşallah bu hizmeti daha yukarılara taşıyacağız. 2023 süreci sadece Türkiye için değil, bölgemiz için, insanlık için önem arz eden bir süreç ve bu süreçte elbette AK Parti'nin en büyük gücü teşkilatlarımızın misyonu çok ama çok önemli. O yüzden bugün bu birlikteliğimiz inşallah bundan sonraki süreçlerde tüm Türkiye'mizde teşkilatlarımızda olan çalışmalarımız bu süreç itibari ile güçlenerek devam edecek" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 üzerinde bir yerleştirme oranı yakaladık Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 üzerinde bir yerleştirme oranı yakaladık BAKAN KASAPOĞLU: YURTLARDA YÜZDE 80 ÜZERİNDE BİR YERLEŞTİRME ORANI YAKALADIK BAKAN KASAPOĞLU: YURTLARDA YÜZDE 80 ÜZERİNDE BİR YERLEŞTİRME ORANI YAKALADIK
Kaynak: DHA

Mehmet Kasapoğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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