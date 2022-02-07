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Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki internet kotasının iki katına çıktığını duyurdu - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki internet kotasının iki katına çıktığını duyurdu

07.02.2022 13:17
Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki internet kotasının iki katına çıktığını duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı yurtlarda internet kotasını iki katına çıkardıklarını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakanlığa bağlı yurtlarda internet kotasını iki katına çıkardıklarını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarındaki internet kotasına ilişkin "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." ifadelerini kullandı.

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, Mehmet Kasapoğlu, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki internet kotasının iki katına çıktığını duyurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, yurtlardaki internet kotasının iki katına çıktığını duyurdu - Son Dakika
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