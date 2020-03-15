Bakan Kasapoğlu: Yurtları gençlerimize en steril şekilde teslim edeceğiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu: Yurtları gençlerimize en steril şekilde teslim edeceğiz - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: Yurtları gençlerimize en steril şekilde teslim edeceğiz

25 dakika önce

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantinaya alınmasına ilişkin, "İnşallah yurtları yine gençlerimize, misafirlerimizi ağırladıktan sonra tıpkı bugüne kadar olduğu gibi ve en hijyen koşullarda, en steril şekilde teslim edeceğiz.

Bakan Kasapoğlu: Yurtları gençlerimize en steril şekilde teslim edeceğiz, System.String[]

GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantinaya alınmasına ilişkin, "İnşallah yurtları yine gençlerimize, misafirlerimizi ağırladıktan sonra tıpkı bugüne kadar olduğu gibi ve en hijyen koşullarda, en steril şekilde teslim edeceğiz. Bu uygulama tüm toplumun sağlığı için yapılan bir uygulama" dedi.

Bakan Kasapoğlu, umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantinaya alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan yurtların, acil ihtiyaç halinde halkın hizmetine de sunulabildiğine dikkat çekti. Yurtların doğal afet koşullarında ve acil durumlarda geçici olarak tahsis edildiğini hatırlatan Kasapoğlu, bunun en son örneğinin Elazığ'da meydana gelen depremde görüldüğünü dile getirdi.

'FEDAKARLIKLARI İÇİN GENÇ ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Bakan Kasapoğlu, koronavirüsün ciddi salgın olduğunu belirterek, dün gece umreden dönenler ile ilgili Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde ihtiyacı olduğunu kaydetti. Kasapoğlu, "Bu manada da başta Ankara'daki yurtlarımız olmak üzere, Konya'daki yurtlarımızla birlikte 300 bine yakın öğrencimiz evlerine gittiler. Bir kısmı da yine gitme aşamasındalar. Mevcut müsait olan yurtlarımıza da bu misafirlerimizi alma durumuyla dün akşam böyle bir çalışmayı başlattık. Biliyorsunuz yurtlarımızda bu süre kalmayan öğrencilerimizi izin kapsamının dışında tuttuk. Malum 75 günlük izinleri var. Onun haricinde tutuyoruz. Yine kalmadıkları takdirde ücret almıyoruz. Ücret ödeyenler 'Ne yapacağız' diye soruyorlar. Onların da ücretlerini yarın itibarıyla iade etmeye başlayacağız. Gerek burs ödemeleri gerek kredi ödemeleri hiçbir şekilde kesintiye uğramaksızın devam edecek. Dün akşam fedakarlıkla bu anlamlı çalışmaya katkı sağlayan çok değerli genç arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

'TOPLUM SAĞLIĞI İÇİN YAPILAN UYGULAMA'

Bakan Kasapoğlu, birlik ve beraberlik gerektiren bugünlerde gençlerin gösterdiği duyarlılık ve özverinin tüm dünyaya örnek olacak nitelikte olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah yurtları yine gençlerimize, misafirlerimizi ağırladıktan sonra tıpkı bugüne kadar olduğu gibi ve en hijyen koşullarda, en steril şekilde teslim edeceğiz. Hiç unutmamak gerekiyor. Bu uygulama tüm toplumun sağlığı için yapılan bir uygulama. Gençlerimizin de umreden dönen vatandaşlarımızın da diğer vatandaşlarımızın da herkesin sağlığını koruma amacıyla yapılan bir uygulama. İnşallah Sağlık Bakanlığı'mızın, Bilim Kurulu'muzun koordinasyonuyla bu süreci de en güzel şekliyle atlatacağız."

Bakan Kasapoğlu ayrıca Ankara'daki yurtların 5 bin 392, Konya'daki yurtların ise 4 bin 938 kapasiteli olduğunu belirtti.

'KARANTİNA SÜRECİ SAĞLIK BAKANLIĞI İDARESİNDE'

Bu süreçte diğer bakanlıklarla koordinasyon içinde 7 gün 24 saat hizmet vermeye hazır olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, umreden dönenler için yurtlardaki karantina koşullarının ve tek kişilik odalarda kalıp kalmadıklarının sorulması üzerine, şöyle konuştu: "Karantina sürecini tamamıyla Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'muzun idaresinde gerçekleşiyor. Yurtlarımızı tamamıyla onlara teslim ediyoruz. Bu çerçevede onların belirleyeceği standartlar, onların ortaya koyacağı şartlar çerçevesinde biz de tüm imkanlarımızı seferber etmeye gayret göstereceğiz. İfade ettiğim gibi bu süreci en müspet şekliyle millet olarak atlatacağız."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera:  Aslıhan ALTAY KARATAŞ- Haluk KARAASLAN/ANKARA, -


Mehmet Kasapoğlu, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 06:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı
Son dakika: Karantina sebebiyle yurtlardan çıkarılan öğrencilerin ödedikleri ücret iade edilecek Birçok sektörü olumsuz etkileyen koronavirüs tehdidi, alışveriş merkezlerini de vurdu Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi

Son Dakika Haberleri
18:42 Verem Savaş Derneği kongresinde çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
18:42 Elönü'nün babasının Umre ziyareti sonrası vefatı
18:40 İran Dışişleri Bakanı Zarif: "ABD yaptırımları, Kovid-19 ile mücadeleye engel"
18:40 İsviçre'de bir günde 841 yeni tip koronavirüs vakası
18:39 Melen Çayı'nda hafta sonu yoğunluğu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 18:51:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu: Yurtları gençlerimize en steril şekilde teslim edeceğiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]