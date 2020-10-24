Bakan Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi havuzlarla buluşturacağız" - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi havuzlarla buluşturacağız"

24.10.2020 18:01

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hedeflerinin gençlerin sporla iç içe olmasını sağlamak olduğunu belirterek, yılsonu itibariyle 1 milyon kişiyi havuzla buluşturacaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hedeflerinin gençlerin sporla iç içe olmasını sağlamak olduğunu belirterek, yılsonu itibariyle 1 milyon kişiyi havuzla buluşturacaklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Konya'da Selçuklu Belediyesi tarafından 4 okulda yaptırılan spor salonlarının açılışı programına katıldı. Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Kasapoğlu, gençler ve spor camiası için en iyisini üretmekle meşgul olduklarını söyledi.

"HALKIMIZIN EMRİNDE HİZMETİNDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yerel yönetimler ve siyaset camiasının da destek verdiğini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Bu anlamda oluşan enerji bize destek veriyor. Bu gücün en önemli sembollerinden birini de Konya'da yaşıyoruz. Zira Konya Büyükşehir Belediyemizin ve ilçe belediyelerinin bu anlamdaki çabaları Konya'mızın hem gençlerine hem spor geleceğine yönelik umutlarımızı her daim diri tutuyor. Biliyorsunuz, İslam oyunlarını 2021 yılında Konya ev sahipliğinde her zamankinden çok daha güzel bir şekilde düzenleyeceğiz. Yine bu vesileyle Konya'mıza kazandıracağımız yatırımları, Türkiye'nin ilk ve en iyi veledromunu Konya'mızda inşa edeceğiz. Önümüzdeki günlerde onun temelini atmak için yine sizlerle birlikte olacağız inşallah. Az önce de en yeni olimpik havuzumuzun temelini attık. O da en kısa zamanda yükselecek. Konya'mızın gençleri başta olmak üzere tüm dünyamın sporcularına ev sahipliği yapacak. Yine bununla birlikte jimnastik salonumuz ve buna benzer semt salonları, pek çok branşa hitap edecek spor tesisleriyle, yurtlarımızla, olimpiyat hazırlık merkezlerimizle halkımızın emrinde hizmetinde olmaya devam edeceğiz" dedi.

"HEDEFİMİZ SPORUN EĞİTİM VERİCİ VE GENÇLERİN SPORLA İÇ İÇE OLMASINI SAĞLAMAK"

Sporun eğitim verici olmasının ve gençlerin sporla iç içe olmasının önemli hedeflerinden olduğunu anlatan Bakan Kasapoğlu, "Bu çok ama çok önemsediğimiz konulardan bir tanesi. Zira gençlerimizin bir dakikalarını dahi heba etmemeleri, dolu dolu geçirmeleri, onların her alanda her imkana erişmenin çok mühim olduğu gibi spora ve spor imkanlarına erişimleri de bir o kadar mühim. Ben bu vesileyle belediye başkanımızı ve değerli ekibini tebrik ediyorum. Bu dört adet salon sadece okullarımıza hizmet etmeyecek. Bu okullarımızın bulunduğu mahalle halkına hizmet edecek. Kadınlarımıza, gençlerimize ve büyüklerimize hizmet edecek. Bizler bakanlık olarak önemsediğimiz 'Okullara Hayat Olsun Projesi'nin Konya'da hayata geçmesinden dolayı da ayrı bir mutluluk duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"YÜZME BİLMEYEN 1 MİLYON KİŞİYİ HAVUZLARLA BULUŞTURACAĞIZ"

Anlamlı törenin diğer bir yönünün de şehitler olduğunu aktaran Bakan Kasapoğlu, "Değerli şehirlerimizin aziz hatıralarını diri tutma adına Hacı Osman Ayyıldız, Rasul Coşkun, Mustafa Özata ve Battal Yıldız şehitlerimizin isimlerini taşımaları çok önemli. Onlar gözlerini kırpmaksızın bu vatan ve bayrak uğruna kendilerini feda ettiler. Biz onları hiçbir zaman unutmayacağız, onların hatırasına ve emanetine sahip çıkacağız ve onların isimleri de bu tesislerde yaşayacak inşallah. Ben gerek tesislerimizin gerekse bugün itibariyle Konya'mıza kazandıracağımızı müjdelediğimiz ve temelini attığımız olimpik havuzumuzun hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Yüzme bilemeyen kalmasın projemiz Konya'mızda inşallah önemli bir rakama ulaşacak. Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi bu sene havuzlarla buluşturma, onları yüzme bilen kişiler arasına katma adına Konya'mız ülkemiz adına önemli bir aşamayı da yılsonu itibariyle gerçekleştirecek" şeklinde konuştu.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da, "Açılışını gerçekleştireceğimiz spor salonlarımıza; milletimizin bağımsızlığını ve onurunu korumak amacıyla mücadele verdikleri esnada şehadet şerbeti içmiş olan Konyalı şehitlerimiz Hacı Osman Ayyıldız, Resul Coşkun, Mustafa Özata ve Battal Yıldız'ın isimlerini verdik. İnşallah, şehitlerimizin aziz hatırasını ebedileştirmiş olacağız. Şehitlerimizin değerli aileleri de şuan aramızdalar, onlara buradan selam ve muhabbetlerimi iletiyorum. Bu vesileyle bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

(Ramazan Çetin - Enver Furkan Çelebioğlu/İHA)

Bakan Kasapoğlu: Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi havuzlarla buluşturacağız
Bakan Kasapoğlu: Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi havuzlarla buluşturacağız
Bakan Kasapoğlu: Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi havuzlarla buluşturacağız
Bakan Kasapoğlu: Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi havuzlarla buluşturacağız
Bakan Kasapoğlu: Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi havuzlarla buluşturacağız

Mehmet Kasapoğlu, Konya, Bakan, Yüzme, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Kasapoğlu: 'Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi havuzlarla buluşturacağız' - Son Dakika


Son Dakika

Bakan Koca, koronavirüs en çok bulaştığı ortamı ilk kez açıkladı: Evde bulaş oranı daha yüksek Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu! Yıldız futbolcu, kadroya geri döndü Kuveyt ve Katar'da Hazreti Muhammed'e saygısızlık yapan Fransa'nın ürünlerine boykot Sağlık Bakanlığı'nın korona raporunda İstanbul ile birlikte alarm veren 3 şehir dikkat çekti Çekya'da Sağlık Bakanı'ndan büyük skandal! Korona kurallarını hiçe saydı, istifası isteniyor TRT'den, Erdoğan'ın konuşması sırasında ekranda çıkan anlamsız harflerle ilgili açıklama Kongrede sahneye çıkan yaşlı kadın Erdoğan'dan ricada bulundu: Damadına benim için sarıl ABD'de bu çocuğu konuşuyor! Karantina arkadaşı olarak insan iskeletini seçti
Fatih Terim, kaleci Fatih Öztürk'ü kulübeye çekti Fatih Terim, kaleci Fatih Öztürk'ü kulübeye çekti         
18:25
Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı Erkek kardeşi tarafından öldürülen Melek Aslan'ın azmettiricisi Orhan Vatansever'in ifadesi ortaya çıktı         
17:55
İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu eden Bakan Koca, İstanbulluları uyardı: Halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum İmamoğlu'na geçmiş olsun telefonu eden Bakan Koca, İstanbulluları uyardı: Halkımızı tedbirli olmaya davet ediyorum         
17:43
Galatasaray'ın gündemine gelen eski Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Al-İttihad'a geri döndü Galatasaray'ın gündemine gelen eski Fenerbahçeli Garry Rodrigues, Al-İttihad'a geri döndü         
17:29
Ermenistan Dışişleri Bakanı'na ünlü CNN muhabirinden soğuk duş! Paşinyan'ın sözleri soruldu, ne diyeceğini bilemedi Ermenistan Dışişleri Bakanı'na ünlü CNN muhabirinden soğuk duş! Paşinyan'ın sözleri soruldu, ne diyeceğini bilemedi         
17:19
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağı ve İHA düşürdü Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait savaş uçağı ve İHA düşürdü         
16:33
Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı Şafak Sezer, lüks villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı         
15:50
Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor Aydın'da esrarengiz olay! Arılar, Arapça yazılar yazıp kovanlarını terk ediyor         
14:38
10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı 10 yıllık evliliğini tek celsede bitiren oyuncu Mustafa Üstündağ, yeni aşka yelken açtı         
13:56
Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı Oksijen tüpüne bağlı yaşayan KOAH hastası adam, uyuşturucu satıcısı çıktı         
12:59
Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler Dolandırıcılar, banka kartını kiralamak için aylık bin lira teklif ettiler         
12:21
Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı Erkek yolcu, yüzüne tüküren kadın yolcuyu hareket halindeki otobüsten aşağı attı         
11:31
Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi Yasak Elma'dan 5 oyuncu birden ayrılıyor! Başrol Şevval Sam'dan ilk yorum geldi         
11:31
Ölümle tehlikeli oyun! Seyir halindeki araca asılan genç, yürekleri ağza getirdi Ölümle tehlikeli oyun! Seyir halindeki araca asılan genç, yürekleri ağza getirdi         
11:25
Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı Türkiye yılın 9 ayında 92 ülkeye 5,1 milyon dolarlık sirke sattı         
11:08
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 18:50:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Kasapoğlu: "Yüzme bilmeyen 1 milyon kişiyi havuzlarla buluşturacağız" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei