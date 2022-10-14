Bakan Kasapoğlu, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kasapoğlu, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'ne katıldı

14.10.2022 15:46
Bakan Kasapoğlu, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'ne katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'ne katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yer aldığı törende açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın en yeni ve modern buz pistini açtıklarını belirten Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "100 yılın lideri Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle açılışları gerçekleştiriyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Sporu birkaç branştan ibaret görmüyoruz. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, farklı branşlarda spor altyapısını ve sporcuları görüyorsunuz. Avrupa'nın en modern buz pistinden de bugünlerin ve yarınların şampiyonları yetişecek. Ay-yıldızımızı gururla en yüksekte dalgalandırmaya devam edecekler. Bu tesis, 2 olimpik pisti, fitness salonları ve gençlik merkezleriyle 7/24 yaşayan bir mekan olarak Türkiye'nin hizmetinde olacak." ifadelerini kullandı.

Millet bahçeleri ve spor tesisleriyle İstanbul'da spor devrimi gerçekleştirdiklerini vurgulayan Bakan Kasapoğlu, "Bugün hizmet ve eser siyasetinin en somut örneklerini yaşayacağız. Spor devrimini bundan sonra da büyütmeye devam edeceğiz. Bugünkü açılışlarımızın İstanbul'umuz, Zeytinburnu'muz ve gençlerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bu tesislerin bugünlere gelmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde görüş belirtti.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'nde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Toplu konutta ve kentsel dönüşümde ilçemizde (Zeytinburnu) önemli adımlar attık. Sosyal konut projesiyle milyonlarca... Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Toplu konutta ve kentsel dönüşümde ilçemizde (Zeytinburnu) önemli adımlar attık. Sosyal konut projesiyle milyonlarca...
Kaynak: AA

Mehmet Kasapoğlu, Zeytinburnu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:03 İngiltere Maliye Bakanı'nın görevine son verildi
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretini eleştirdi: Bay Kemal sen ancak turistik seyahat yaparsın
15:41 18 kilo altını olduğunu söyleyerek gündem olan Kobra Murat gerçek mal varlığını açıkladı
15:35 Çevresinin dışladığı yıldız futbolcu Mbappe partisine gelene olana para verecek
15:18 Rusya-Ukrayna savaşına bir ülke daha katılıyor! Yüksek terör alarmı ilan edildi
15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi hakkında konuştu: Kapı herkese açık, rozetini bizzat grup toplantısında ben takacağım
15:01 Tekirdağ'da yolun ortasında kavgaya tutuşan 3 kadın, saç saça baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı...
14:56 İki maç üst üste sahaya çıkmayan Kardemir Karabükspor küme düşürüldü
14:33 Yunanistan bu olayı konuşuyor: 53 yaşındaki adam, 12 yaşındaki kıza tecavüz edip zorla fuhuş yaptırdı, anne de istismara ortak olduğu için gözaltında
14:09 Dilendirdiği karısı parayı vermedi! Çocuğunun önünde tekme tokat darbetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2022 16:14:43. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement