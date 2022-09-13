Bakan Kirişci 2023 ile başlayan dönem 'Türkiye yüzyılı'dır - Son Dakika
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Bakan Kirişci 2023 ile başlayan dönem 'Türkiye yüzyılı'dır

13.09.2022 18:47

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriyoruz; 2023 ile başlayan dönem 'Türkiye yüzyılı'dır.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriyoruz; 2023 ile başlayan dönem 'Türkiye yüzyılı'dır. Türkiye'nin, sözü dinlenen, bölgesel değil global bir güç olduğu yeni bir döneme adım atıyoruz dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 101'inci yıl dönümü nedeniyle Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Duatepe Anıtı'nda düzenlenen kutlama programına katıldı. Programa Bakan Kirişci ile birlikte MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Bakan Kirişci, Sakarya Zaferi'nin kazanıldığı tarihin herhangi bir savaşın değil, Anadolu'daki bin yıllık Türk varlığının da dönüm noktalarından biri olduğunu belirterek, Sakarya Meydan Muharebesi ile dipdiri bir Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti doğmuştur. Çaldağı'nda, Beştepe'de, Karlıtepe'de, Duatepe'de, Mangal Dağı'nda, 'Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak' diye başlayan İstiklal Marşı'mıza ilham veren kahramanlarımız, Polatlı- Haymana hattında verdikleri büyük mücadele ile isimlerini tarihe, cesaretleri ve kanlarıyla kazımışlardır dedi.

'2023 İLE BAŞLAYAN DÖNEM 'TÜRKİYE YÜZYILI'DIR'

15 Temmuz 2016'da darbe girişimine karşı verilen mücadelenin de destansı direnişlerden biri olduğunu aktaran Kirişci, Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, milletimizle birlikte Türkiye'yi uçurumun kenarından kurtardık. 15 Temmuz, Cumhurbaşkanımızın etrafında kenetlenen 7'den 70'e tüm milletimizin zaferidir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına giriyoruz; 2023 ile başlayan dönem 'Türkiye yüzyılı'dır. Türkiye'nin, sözü dinlenen, bölgesel değil global bir güç olduğu yeni bir döneme adım atıyoruz. 2053 hedeflerimize doğru sağlam ve güçlü adımlarla ilerlerken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda yakaladığımız ivmeyle ülkemizi layık olduğu yere taşıyacağız ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Bakan Kirişci'ye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Mustafa Tuğrul Şahin tarafından Atatürk tablosu hediye edildi. Hediye takdiminin ardından müzik dinletisi sunuldu. Program, Türk jetlerinin Polatlı semalarında uçuşuyla sona erdi. Programın ardından Bakan Kirişci, vatandaşlara çorba dağıttı. (DHA)

YORUMLAR
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Bakan Kirişci: 2023 ile başlayan dönem 'Türkiye yüzyılı'dır Bakan Kirişci: 2023 ile başlayan dönem 'Türkiye yüzyılı'dır Bakan Kirişci, Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamalarına katıldı Bakan Kirişci, Ankara'da Sakarya Zaferi'nin 101. Yıl Dönümü Kutlamalarına katıldı
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Polatlı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci 2023 ile başlayan dönem 'Türkiye yüzyılı'dır - Son Dakika

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