Ankara'da AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyalog Toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Tarımdan Sorumlu Komisyon Üyesi Janusz Wojciechowski, uzun yıllardır Türkiye ile Avrupa Birliği Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) programı çerçevesinde çok başarılı sonuçlar elde ettiklerini belirterek "Bu bir başarı öyküsü ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Wojciechowski, Ankara'da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile AB Yüksek Düzeyli Tarım Diyalog Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından yapılan ortak basın açıklamasında Wojciechowski, "İkili ticaretimiz geçtiğimiz 20 yıl içinde 7 katına çıktı. Bu her iki tarafın da faydasını gördüğü bir artış oldu. Buna karşın halen sığır eti gibi belirli ürünlerle ilgili kısıtlamalarla karşı karşıyayız. Bu hususu ayrıntılı bir şekilde ele aldık ve mevcut sorunları en kısa zamanda çözeceğimizden en ufak bir şüphem yok." diye konuştu.

Wojciechowski, IPARD programını aldıkları belirterek "Uzun yıllardan bu yana kapasite geliştirme konusunda IPARD programı kapsamında yürüttüğümüz faaliyetlerle çok başarılı sonuçlar elde ettik. Türkiye'de IPARD programı kapsamında 21 binin üzerinde proje gerçekleştirdik, 85 binin üzerinde istihdam yaratıldı. Bu bir başarı öyküsü ve çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin IPARD 3 programının finansman ve kapasitesinin genişletilmesi yönünde bir talebi olduğunu aktaran Wojciechowski "Ben bunu fikir olarak tamamen destekliyorum. Ancak Avrupa konusunda tam olarak nasıl bir genişleme konusu masaya yatırılacak, tartışılacak?" dedi.

Wojciechowski, Kirişci ile Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı çerçevesinde savaşın küresel gıda güvenliği bakımından yarattığı riskleri de değerlendirdiklerini kaydederek "Bu konu başlığı kapsamında gıda güvenliğini küresel düzeyde nasıl güvence altına alabileceğimizi konuştuk. Bu hususla ilgili görüşmelerimiz ve iş birliğimiz olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin, Ukrayna'nın bağımsızlığını korumasının yanı sıra ihracatını da desteklemeye çalıştığını vurgulayan Wojciechowski, Rusya'nın Ukrayna limanlarına saldırması neticesinde oradan ihracat yapılması opsiyonunun ortadan kalkması nedeniyle Kiev yönetiminin AB toprakları üzerinden ihracat yapması yönünde adımlar attıklarını aktardı.

Wojciechowski, "Sayın Kirişci'ye bu verimli, faydalı toplantı için çok teşekkür ederim. Türkiye ile iş birliğimizi sürdüreceğiz. Çok yakın gelecekte Brüksel'de yüksek düzeyli toplantıda tekrar bir araya geleceğiz." dedi.