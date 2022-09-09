Bakan Kirişci: Adalar denizi bir barış denizi olsun

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli ziyaretler için geldiği Nevşehir'de, Yunanistan'a tepki göstererek, "Anadolu insanının irfanı, erdemi, gayreti ve çabasıyla bunların İzmir'den gemilere binerek ülkeyi nasıl terk ettiklerini ve kaçtıklarını hatırlatmak istemeyiz. Bizim isteğimiz adalar denizi bir barış denizi olsun. Herkes huzurlu bir şekilde yaşasın. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeşitli ziyaretler için Nevşehir'e geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Kirişci, burada yaptığı açıklamada, "Bizim tarımla ilgili pek çok yeni uygulamamız var. Çünkü hayat devam ediyor. Biz kendimizi yenilemek ve geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bundan dolayı da tarıma dayalı bazı paradigma değişikliğine gidiyoruz. Niye? Çünkü gelecek yıl artık cumhuriyetimizin 100'üncü yılını geride bırakmış olacağız. Yeni bir yüzyıl başlayacak. Bu yüzyılın adı da Türkiye yüzyılı olacak. Son 3 gün içinde Sayın Cumhurbaşkanımız ve heyetimizle birlikte bir Balkanlar seyahatimiz oldu. Yani gerçekten patlamaya hazır bir coğrafyada orada önce Bosna Hersek, ardından Sırbistan, son olarak da Hırvatistan seyahatimiz oldu. Bu 3 ülkedeki kardeşlerimizle de hemhal olmak, oradaki yetkililer ile gerekli görüşmeleri yapmak adına resmi ziyaret gerçekleştirildi" diye konuştu.