ESKİŞEHİR - Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

22.04.2022 16:51

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti'nin her şehre olduğu gibi Eskişehir'e de önemli katkılar sağladığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti'nin her şehre olduğu gibi Eskişehir'e de önemli katkılar sağladığını söyledi.

Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, Eskişehir'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gündüzler Barajı Su Tutma Programı'na katıldıklarını belirten Kirişci, şöyle konuştu:

"AK Parti olarak sürekli icraat yapıyoruz. Adı hizmetle ve hizmette de sınır tanımamakla anılacak bir hükümet, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu zamana kadar her şehrimize olduğu gibi Eskişehir'imize de önemli katkılar sağladı. Gündüzler Barajı'mızın su tutma töreninde de bulunmak bizleri ziyadesiyle memnun etti. Çünkü su medeniyet, su vatan, su bereket, su ülke için refahtır. Biz bunların bilincinde olan insanlarız. İnşallah o bölgemizde suyun ulaşmadığı herhangi bir yerimiz kalmayacak. Kendi topraklarımız üreticilerimizin alın teriyle berekete dönüşecek, üretime dönüşecek, istihdama dönüşecek inşallah."

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan da Bakan Kirişci'yi ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ziyarette, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve Emine Nur Günay ile partililer hazır bulundu.

ESKİŞEHİR - Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti
ESKİŞEHİR - Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

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Kaynak: AA

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