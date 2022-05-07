Bakan Kirişci: "(Ankara tiftik keçisi üretimi) Her türlü olumlu projeye bakanlık olarak destek vereceğiz" - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Güdül Belediyesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Ankara tiftik keçisi üretimi konusunda bizim bütün bu faaliyetleri yürüten kardeşlerimize kapımız her daim açık. Onlardan gelecek her türlü olumlu ve müspet bakılabilecek bir projeye biz de sonuna kadar bakanlık olarak destek vereceğiz"

"Klasik olan vahşi sulama veya salma sulama dediğimiz sulama sisteminden artık büyük ölçüde basınçlı sulama, yani yağmurlama ve damlama sulama sistemlerine geçiş yapmaktayız"