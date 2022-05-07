Bakan Kirişci: "(Ankara tiftik keçisi üretimi) Her türlü olumlu projeye bakanlık olarak destek vereceğiz" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "(Ankara tiftik keçisi üretimi) Her türlü olumlu projeye bakanlık olarak destek vereceğiz"

07.05.2022 13:53

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Güdül Belediyesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Güdül Belediyesini ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu.

"Ankara tiftik keçisi üretimi konusunda bizim bütün bu faaliyetleri yürüten kardeşlerimize kapımız her daim açık. Onlardan gelecek her türlü olumlu ve müspet bakılabilecek bir projeye biz de sonuna kadar bakanlık olarak destek vereceğiz"

"Klasik olan vahşi sulama veya salma sulama dediğimiz sulama sisteminden artık büyük ölçüde basınçlı sulama, yani yağmurlama ve damlama sulama sistemlerine geçiş yapmaktayız"

Bakan Kirişci: (Ankara tiftik keçisi üretimi) Her türlü olumlu projeye bakanlık olarak destek vereceğiz
Bakan Kirişci: (Ankara tiftik keçisi üretimi) Her türlü olumlu projeye bakanlık olarak destek vereceğiz
Bakan Kirişci: (Ankara tiftik keçisi üretimi) Her türlü olumlu projeye bakanlık olarak destek vereceğiz
Bakan Kirişci: (Ankara tiftik keçisi üretimi) Her türlü olumlu projeye bakanlık olarak destek vereceğiz

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Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: '(Ankara tiftik keçisi üretimi) Her türlü olumlu projeye bakanlık olarak destek vereceğiz' - Son Dakika


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