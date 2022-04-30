Bakan Kirişci: Aziz millet, hizmetin en iyisini hak ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kirişci: Aziz millet, hizmetin en iyisini hak ediyor

30.04.2022 14:44
Bakan Kirişci: Aziz millet, hizmetin en iyisini hak ediyor

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin 20 yıldan beri ülkeye ve millete hizmet ettiğini belirterek, "Bu aziz millet, bu güzel ülkemiz, hizmetin her türlüsünü, en iyisini hak ediyor" dedi.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin 20 yıldan beri ülkeye ve millete hizmet ettiğini belirterek, "Bu aziz millet, bu güzel ülkemiz, hizmetin her türlüsünü, en iyisini hak ediyor" dedi.

Bakan Kirişci, bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak üzere memleketi Kahramanmaraş'a geldi. Temaslarına valilik ziyaretiyle başlayan Bakan Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun ve kent protokolü tarafından karşılandı, çocuklar bakana çiçek verdi. Bakan Kirişci ise çocuklarla fotoğraf çektirip satranç takımı hediye etti. Valilik bahçesine ziyaretin anısına ağaç diken Bakan Kirişci, daha sonra valilik şeref defterini imzaladı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Kirişci, memleketinde olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Tarım sektörünün temsilcileriyle de bir araya geleceklerini kaydeden Kirişci, Türkiye'de yapılan önemli hizmetlere değinerek şöyle devam etti: "Hepimiz biliyoruz ki daha iyi, her zaman iyinin karşısındadır. Fıtri olarak da insanlarımız bir şeye alıştıktan sona onun daha iyisini daha güzelini talep ederler. Bu da olması gereken bir durumdur. Artık Türkiye'de kimse duble yolları konuşmuyor çünkü duble yollarımızın olmadığı yer kalmadı artık otoyolları konuşuyoruz. Onları da geçtik tünelleri konuşuyoruz. Onları da geçtik boğazın 2 yakasını birbirine bağlayan ve gerçekten hayatı son derece kolaylaştıran  ve bize konfor sağlayan köprüleri konuşuyoruz. Bu aziz millet, bu güzel ülkemiz hizmetin her türlüsünü, en iyisini hak ediyor. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde 20 yıldan beri bu hizmetlerini eksiksiz hız kesmeden sürekli de daha iyilerini yaparak bu zamana kadar gösterdi. İnşallah kabineye yeni dahil olan bir kardeşiniz olarak biz de bu üzerimize düşen vazifeyi tarım ve orman alanında eksiksiz, noksansız yapmanın gayreti içerisinde olacağız."


Bakan Kirişci: Aziz millet, hizmetin en iyisini hak ediyor
Bakan Kirişci: Aziz millet, hizmetin en iyisini hak ediyor
Bakan Kirişci: Aziz millet, hizmetin en iyisini hak ediyor
Bakan Kirişci: Aziz millet, hizmetin en iyisini hak ediyor
Bakan Kirişci: Aziz millet, hizmetin en iyisini hak ediyor
YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Mayıs'ta gerilemeye başlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Mayıs'ta gerilemeye başlayacak Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti Açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: Aziz millet, hizmetin en iyisini hak ediyor - Son Dakika


Son Dakika
14:39 Kanseri atlatarak Türkiye Güzeli seçilen Gamze Balım ekranlara dönüş müjdesi verdi
14:12 Kanlı giysilerin ele verdiği zanlının cinayet sebebi ortaya çıktı: Arkadaşını kadın meseli üzerinden öldürmüş
14:11 Erdoğan'dan İBB çalışanı olduğu öne sürülen Şafak D. hakkında görüş: Hesabının verilmesi gerekir
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı: Mayıs'ta gerilemeye başlayacak
14:07 Devlet Bahçeli'den Ramazan Bayramı mesajında Kılıçdaroğlu'na gönderme
14:03 Mikrofon açık kaldı: AK Parti MKYK Üyesi iftara gelmeyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanına 'dangalak' dedi
13:42 Sosyal medya onu konuşuyor: Eda Taşpınar'dan yatak pozu
13:32 İlber Hoca'dan "cumhurbaşkanı adaylığı teklifi" yanıtı: Memleketi idare etmek için ben o statüye inanmıyorum
12:34 Rusya son teknoloji silahlarını Ukrayna üzerinde kullanmaya başladı: "Sıçrayan bomba" göz açtırmıyor
12:17 Kiralık konut krizi: Kadıköy'de 692 ilanın içinde asgari ücret altı sadece 3 ilan var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2022 14:53:10. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Kirişci: Aziz millet, hizmetin en iyisini hak ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement