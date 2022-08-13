Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci , Düzce 'nin Yığılca ilçesindeki kovanlardan acı bal yiyerek baygınlık geçiren ve 'Balkız' ismi verilen ayının tedavisinin tamamlandığını açıkladı. Ormana geri bırakılan Balkız'ın videosunu paylaşan Bakan Kirişci, "Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü. Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle" dedi.

Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 'Balkız' doğaya bırakıldı (2) - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.