'Balkız' doğaya bırakıldı (2) - Son Dakika
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'Balkız' doğaya bırakıldı (2)

13.08.2022 01:23
'Balkız' doğaya bırakıldı (2)

BAKAN KİRİŞCİ: BALKIZ YUVASINA DÖNDÜTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Düzce'nin Yığılca ilçesindeki kovanlardan acı bal yiyerek baygınlık geçiren ve 'Balkız' ismi verilen ayının tedavisinin tamamlandığını açıkladı.

BAKAN KİRİŞCİ: BALKIZ YUVASINA DÖNDÜ

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Düzce'nin Yığılca ilçesindeki kovanlardan acı bal yiyerek baygınlık geçiren ve 'Balkız' ismi verilen ayının tedavisinin tamamlandığını açıkladı. Ormana geri bırakılan Balkız'ın videosunu paylaşan Bakan Kirişci, "Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü. Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle" dedi.

Ferhat EKİNCİ/ ANKARA,


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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mersin'de (3) Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mersin'de (3) Kirişci: '(Gelir koruma poliçesi) Buğdayla başladık. Pilot ilimiz Konya. 2023'den itibaren tüm Türkiye'de uygulayacağız' Kirişci: '(Gelir koruma poliçesi) Buğdayla başladık. Pilot ilimiz Konya. 2023'den itibaren tüm Türkiye'de uygulayacağız'
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Balkız' doğaya bırakıldı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Balkız' doğaya bırakıldı (2) - Son Dakika
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