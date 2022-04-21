Bakan Kirişci: Belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız (2) - Son Dakika
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Bakan Kirişci: Belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız (2)

21.04.2022 21:43
Bakan Kirişci: Belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız (2)

POLİSEVİNDE İFTAR YAPTITarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Bitlis'teki gezi ve ziyaretlerinin ardından Bitlis polisevine geçerek iftarını burada açtı.

POLİSEVİNDE İFTAR YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Bitlis'teki gezi ve ziyaretlerinin ardından Bitlis polisevine geçerek iftarını burada açtı. İftar yemeğine Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ve Cemal Taşar, belediye başkanları, AK Parti teşkilat üyeleri katıldı.Buradan Beş Minare Mahallesinde bulunan Gençlik Merkezine geçen Bakan Kirişci, gençler tarafından hazırlanan programa katıldı. Basına kapalı olarak gerçekleşen programın ardından Bakan Kirişci Ankara'ya dönmek üzere Muş'a hareket etti.


Bakan Kirişci: Belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız (2)
Bakan Kirişci: Belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız (2)
Bakan Kirişci: Belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız (2)
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Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Bitlis, İftar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: Belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kirişci: Belirli tarihlerde ormanlara girişleri yasaklayacağız (2) - Son Dakika
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