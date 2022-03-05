Bakan Kirişci: "Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum"

05.03.2022 20:02
Bakan Kirişci: "Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bugüne kadar hizmet veren Bakanlarımıza teşekkür ediyorum.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bugüne kadar hizmet veren Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'den hizmet bayrağını devraldık, Gazi Meclisimizde yemin ederek görevimize başladık. Bugüne kadar hizmet veren Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Çiftçimiz, üreticimiz ve tüm paydaşlarımızla, Bakanlık ailemizin çok değerli çalışanlarıyla Tarım ve Orman sektörümüzü el birliğiyle daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: 'Bizlere bu şerefli görevi tevdi eden Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum' - Son Dakika


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