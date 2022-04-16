BAKAN KİRİŞCİ BU ÜLKEDE O YOK, BU YOK DİYENLERE KAPAK OLSUN - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sektör temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından Bursa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Heykel'deki tarihi belediye binasında milletvekilleri ile istişare toplantısı yapan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Kirişci, sektör temsilcileriyle yaptığı toplantıya ilişkin bilgi vererek şunları söyledi

'Sabah güzel bir toplantıda sektör paydaşlarıyla bir araya geldik. Burada çok şey öğrendik. Onlara da bizim tarıma bakış açımızı paylaştık. Bizim tabi ki bakanlığımızın ismi Tarım ve Orman Bakanlığı. Sadece tarım yok, aynı zamanda Türkiye'nin tarım topraklarından daha fazla ormanlarımız var. Diğer taraftan bizim DSİ gibi bünyemizde devasa bir genel müdürlüğümüz var. Türkiye'de suyun yönetiminden ve suyun tarlaya, içme suyu olarak meskenlere ve sanayi tesislerine ulaştırılmasında gerçekten önemli bir görev ifa eden DSİ'miz var.ö

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın stratejik bir konumda olduğuna dikkat çeken Kirişci, bakanlık bünyesinde 5 bin kişinin daha istihdam edileceğini söyleyerek, '150 bine yakın çalışanımız var. Hali hazırda 145 bin, bundan sonra ilan etmiş olduğumuz personel ile birlikte 5 bin civarında, 150 bine ulaşacağız. Böylelikle Türkiye'nin beşinci büyük bakanlığı olma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğizö dedi.

'SÖZLEŞMELİ ÜRETİM ÜZERİNDE HASSASİYETLE DURMALIYIZ'

Sözleşmeli üretim ile ilgili açıklamalarda da bulunan Kirişci, mülkiyet hakkı ile arazi kullanım hakkının birbirinden ayrılması gerektiğini belirterek şöyle konuştu

'Çiftçilerimizle yaptığımız görüşmelerde daha da perçinlendi diyebilirim. Sözleşmeli üretim hakikaten bizim hassasiyetle durmamız gereken konu olarak ortada duruyor. Mülkiyet konusu ile arazi kullanım konusunu birbirinden ayırmak, bizim tarıma bakışımızla ilgili ikinci husustur. Üçüncü olarak da biz öncelikle kendi insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere, stratejik ürünlere odaklanması gereken bir ülkeyiz. Bizim bu manada arz fazlası ürün üretip bunu ihraç etmek elbette mümkün ama bu tarım topraklarımızın yeterli olmaması ve mevcut tarım topraklarının bir kısmının da suya ihtiyaç duyuyor olması, bizim bu toprakları daha etkin kullanmamızı gerektiriyor. Buralara odaklanacağız. Bunlar üzerinden çalışmalar yürüteceğiz. Biz üreticimize güveniyoruz. Bu üretici bu zamana kadar ne badireler atlattı. Bu üreticilerimiz Allah'ın izniyle bizlerin de vermeye devam edeceği desteklerle üretmeye devam edecek. Tarlada bağda bahçede üretimi gerçekleştirilenlere ahırda, kümeste, ağılda bu faaliyetleri sürdürenlere, bunlara 'eli öpülesi insanlar' diyoruz. Allah onlardan razı olsun biz onlara desteklerimize devam edeceğiz. Biz onlara 'Sen üret, yeter' diyoruz. Cumhurbaşkanımız önderliğinde bu destekler devam edecek.ö

BAKAN KİRİŞCİ, MHP İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Bakan Kirişci, AK Parti İl Başkanlığı'nın ardından MHP İl Başkanlığını ziyaret etti. Kirişci'yi, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve partililer karşıladı. Cumhur İttifakı'nın Bursa'daki ortağıyla bir araya gelen Kirişci, ittifak ortakları arasındaki dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

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HABER Esra TÜRKER-Semih ŞAHİNBURSA, (DHA)