Bakan Kirişci, Çatalca'da tohum ve fide dağıtım töreninde konuştu - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Çatalca'da tohum ve fide dağıtım töreninde konuştu

13.05.2022 23:15

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım üretimini desteklerini belirterek, ülkenin tarım ve gıda sektöründe net ihracatçı bir ülke olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tarım üretimini desteklerini belirterek, ülkenin tarım ve gıda sektöründe net ihracatçı bir ülke olduğunu söyledi.

Kirişci, Çatalca'da Yerli ve Milli Sebze Fide ve Ayçiçeği Tohumu Dağıtımı Töreni'nde yaptığı konuşmada, yarın Çiftçiler Günü'nün kutlanacağını hatırlatarak, üreten insanların gününün uluslararası düzeyde bir etkinlikle kutlandığını anlattı.

Çatalca'nın İstanbul'un alan itibarıyla büyük ilçelerinden olduğunu belirten Kirişci, "Bu konuda İstanbul'da bizi en mutlu eden ilçelerimizin başında geliyor. İstanbul'u belki de doyurabilecek bir üretimi ziyadesiyle bu ilçemizde gerçekleştirmek mümkün. İnşallah başta Çatalca pirincimiz olmak üzere bütün bu bölgeye has olan ürünlerimizin coğrafi işaretleri önce ulusal, sonra da uluslararası düzeyde olur." diye konuştu.

Dünyanın birçok ülkesinde uzunca bir dönem insanların "Ben çiftçi çocuğuyum." veya "Ben çiftçiyim." demekten adete hicap duyar hale geldiğini anlatan Kirişci, Kovid-19 salgını ve Rusya- Ukrayna savaşının tarımın ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi.

Türkiye'deki çiftçinin ürettiğini belirten Kirişci, "Bu üretimi destekleyen bir hükümet var. Başından beri bu desteği sürdürmeye devam ediyor. Ocak-şubat-mart ayı döneminde Türkiye'nin toplam tarımsal ihracatı 7,2 milyar dolar. Bu 3 aylık sürede elbette Türkiye'nin ithal ettiği de var ama ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 146 yani Türkiye tarım ve gıda sektöründe net ihracatçı bir ülkedir." açıklamasında bulundu.

Üretici için fide, fidan ve tohumun önemine değinen Kirişci, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak sizleri bürokrasiden kurtaracak sözleşmeli üretimi olabildiğince yayacak basit, anlaşılabilir, sade bir destekleme uygulamasını hayata geçireceğiz. Bu Cumhuriyetimizin inşallah 2. yüz yılında yani 2023'te üreteceğimiz ürünler de dahil olmak üzere hepimizin bu uygulamayla bu ürünlerin üretildiğini hep birlikte göreceğiz. Dijitalleşmeyi alabildiğince bu sektörün kullandığından bütün çiftçilerimizi haberdar etmiş olacağız."

Törene, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Tülay Kaynarca ve Nevzat Şatıroğlu ile Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner de katıldı.

Törenin ardından kanola tarlası ve çilek serası gezen Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Çatalca Belediyesi, AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı ve MHP Çatalca İlçe Başkanlığına ziyarette bulundu.

Bakan Kirişci, Çatalca'da tohum ve fide dağıtım töreninde konuştu
Bakan Kirişci, Çatalca'da tohum ve fide dağıtım töreninde konuştu
Bakan Kirişci, Çatalca'da tohum ve fide dağıtım töreninde konuştu
Bakan Kirişci, Çatalca'da tohum ve fide dağıtım töreninde konuştu
Bakan Kirişci, Çatalca'da tohum ve fide dağıtım töreninde konuştu

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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci 'İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi'nde konuştu Tarım ve Orman Bakanı Kirişci 'İntegratif ve Anadolu Tıbbı Kongresi'nde konuştu

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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