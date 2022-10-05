Bakan Kirişci'den çiftçiye güzel haber: Çeltikte alım fiyatını ton başına 1000 lira artırıyoruz - Son Dakika
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Bakan Kirişci'den çiftçiye güzel haber: Çeltikte alım fiyatını ton başına 1000 lira artırıyoruz

05.10.2022 17:27

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çeltik alım fiyatının ton başına 1000 lira yükseltileceğini açıkladı. Söz konusu fiyatın, TMO'ya ürününü daha önce verenler için de geçerli olduğunu belirten Kirişci, "Gelişen piyasa koşullarını dikkate alarak TMO'nun çeltik fiyatlarını her bir çeşit için ton başına 1000 TL artırıyoruz. Bu fiyat farkından bugüne kadar TMO'ya ürün teslim eden üreticilerimiz de faydalandırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Edirne Valiliği tarafından Edirne'nin İpsala ilçesi Yenikarpuzlu beldesinde çeltik hasat etkinliği düzenlendi. Çeltiğin ana vatanında gerçekleştirilen etkinliğe Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal ile çok sayıda üretici katıldı. Etkinliğe telefonla bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 13 Eylül'de TMO'nun açıkladığı çeltik alım fiyatlarının ton başına 1000 lira artırıldığını duyurdu.

"OSMANCIK ÇEŞİTİ 14 BİN 500 TL'YE YÜKSELTİLDİ"

Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık'ın telefonla aradığı Bakan Kirişci, programa katılanlara seslendi. Kirişci, "Allah'a hamdolsun ülkemizin dört bir yanında bereketli bir hasat dönemini geçiriyoruz. Başka ülkeler gıda krizi üstüne kriz yaşarken siz elleri öpülesi çiftçilerimizin feraseti ve gayreti sayesinde tarım sektörümüzde yeni bir başarı hikayesi yazmaya ramak kaldı. Sizler yeter ki üretin biz gücümüzle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. 2022 yılı TMO'nun çeltik fiyatları malumleriniz üzere 13 Eylül'de açıklanmıştı. Bir önceki yıla göre baldo çeşit çeltikler için yüzde 173 artışla 10 ile 15 bin TL, Osmancık çeşidi çeltikler için yüzde 200 artışla 13 bin 500 TL, yine luna çeşit çeltikler için de yüzde 213 artışla 12 bin 500 TL fiyat verilmişti. Açıklanan fiyatlar üreticilerimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Her zaman önceliğimiz TMO'nun stoklarını yurt içinde kendi üreticilerimizden yapacağımız alımlar oluşturmaktadır. Bugün size bu irademizin bir göstergesi olarak bir müjde daha vermek istiyorum; gelişen piyasa koşullarını dikkate TMO'nun çeltik fiyatlarını her bir çeşit için ton başına 1000 TL artırıyoruz. Buna göre TMO fiyatları baldo çeşit için 16 bin TL'ye, Osmancık çeşidi için 14 bin 500 TL'ye, luna çeşidi için ise 13 bin 500 TL'ye yükseltilmiştir. Bu fiyat farkından bugüne kadar TMO'ya ürün teslim eden üreticilerimiz de faydalandırılacaktır. Güncellenen alım fiyatlarımızın tüm çeltik üreticilerimize hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Sizlerin emeklerinizin zayi olmaması için son 20 yılda attığımız adımlar gibi bundan sonra da her türlü tedbiri almaya hazırız" diye konuştu.

"HEM TMO MERKEZLERİ HEM DE LİSANSLI DEPOLARDA ALIMLAR DEVAM EDECEK"

Türkiye'nin tarımda dünyanın önde gelen ülkelerden birisi olduğunu ifade eden Kirişci, "İpsala'daki çeltik üreticilerimize hizmet etmek üzere 25 bin ton kapasiteli lisanslı deponun faaliyet gösterdiğini hatırlatmak isterim. 84 yıllık çiftçimizin güvencesi olan TMO hem merkezlerimizde hem de lisanslı depolarda alım yapacaktır. Tüm üreticilerimize bereketli bir hasat dönemi diliyorum. Bugün dünyanın önde gelen tarım ülkelerinden biriyiz. Tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise dördüncü sıradayız. Bu başarı siz üreticilerimiz sayesinde olmuştur. Burada herhangi bir tesadüf kesinlikle söz konusu değildir. Siz çiftçi kardeşlerimiz en zor şartlar altında dahi toprakları boş bırakmadınız. Allah hepinizden razı olsun. Biz de tabii ki bakanlık olarak yanınızda olduğumuzu vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

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Bakan Kirişci, çeltik alım fiyatlarının ton başına 1000 lira artırıldığını açıkladı Açıklaması Bakan Kirişci, çeltik alım fiyatlarının ton başına 1000 lira artırıldığını açıkladı Açıklaması BAKAN KİRİŞCİ 5,5 MİLYON TON HUBUBAT, TAHIL KORİDORUNDAN GEÇTİ BAKAN KİRİŞCİ 5,5 MİLYON TON HUBUBAT, TAHIL KORİDORUNDAN GEÇTİ
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci'den çiftçiye güzel haber: Çeltikte alım fiyatını ton başına 1000 lira artırıyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci'den çiftçiye güzel haber: Çeltikte alım fiyatını ton başına 1000 lira artırıyoruz - Son Dakika
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