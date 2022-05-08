Bakan Kirişci, Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni'ne katıldı - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Biz bu ülkenin üreticilerine, özellikle de Yörük ve Türkmen kardeşlerimize ne kadar hizmet etsek azdır." dedi.

Kirişci, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve diğer ilgililerle, Adana'da 18'incisi düzenlenen Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Sarıçam ilçesindeki Yörük Ormanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katıldı.

Bakan Kirişci, burada, şehit anneleri başta olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü kutladı.

Adana'nın, birçok kültürel yaşam tarzının bir arada buluştuğu ve huzur içerisinde bir arada yaşadığı bereketli bir toprak olduğunu ifade eden Kirişci, bölgenin kültürel zenginliği kadar verimliliği ve üretkenliğiyle de öne çıktığını söyledi.

Kentin asli unsurlarından birisi ve en önemlilerinin başında Yörük ve Türkmenlerin geldiğini aktaran Kirişci, bunların "ülkenin çimentosu" olduğunu vurguladı.

Kirişci, bakanlık olarak Yörük ve Türkmenlerle ilgili yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi vererek, bu çerçevede özel bir tedbir paketini hayata geçireceklerini anlattı.

Göçerleri, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında destekleyeceklerini belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Bu yıl için 182 göçer ailemiz, yaşam çadırı, güneş enerjisi sistemi, buzdolabı başta olmak üzere elektrikli birtakım cihazlara ve aletlere sahip olacaklar. Yine bu yıl 15 göçer ailesine hayvanlarını daha sağlıklı şartlarda barındırabilmeleri için özellikle küçükbaş hayvan ve buzağı ağıllarını hizmetlerine sunacağız. Aynı zamanda hayvan içme suyu tankı temini konusunda da kendilerine yardımcı olacağız. Biz biliyoruz, Yörük Türkmen kardeşlerimizin mera yollarının inşası ve meralarda hayvan içme suyu altyapıları da dahil olmak üzere mera altyapılarını iyileştirmek bizim önceliğimiz olacak ve bu konuda çalışmalarımıza hız vereceğiz. Biz bu ülkenin üreticilerine, özellikle de Yörük ve Türkmen kardeşlerimize ne kadar hizmet etsek azdır."

Toprak Mahsulleri Ofisi olarak Adana Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla son 7 ayda birlik üyelerine yaklaşık 14 bin ton arpa dağıttıklarını hatırlatan Kirişci, üreticilerin bu destekten faydalanmaya devam edeceğini kaydetti.

Bakan Kirişci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendilerine tarım ve orman alanında verdiği destekten, emeği geçenlere de Uluslararası Çukurova Yörük Türkmen Kültür ve Sanat Şöleni'nin düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti.