Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna meselesinde tarihin akışını değiştirdi (3) - Son Dakika
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Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna meselesinde tarihin akışını değiştirdi (3)

21.09.2022 20:45
Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna meselesinde tarihin akışını değiştirdi (3)

HELİKOPTER KAZASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTITarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adıyaman temaslarının ardından badem hasadına katılmak üzere Kahta ilçesine geçti.

HELİKOPTER KAZASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adıyaman temaslarının ardından badem hasadına katılmak üzere Kahta ilçesine geçti. Marmaris'te meydana gelen helikopter kazası ve orman yangınıyla ilgili konuşan Bakan Kirişci, "Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangınlarına müdahale için Kastamonu'da konuşlanan helikopter saat 16.10 sıralarında bu yangına müdahale için yola çıktığında Denizli ili Çardak ilçesi Yemiş Mahallesi yakınlarında henüz sebebi bilinmeyen bir kazaya maruz kalmış. Kiralama yoluyla alınan Rusya menşeli RA31591 kuyruk numaralı Kamu KA32 adlandırdığımız helikopterde görev yapan 7 personelden 2'si vefat etmiştir. Yaralı personellerimizin yoğun bakımla ilgili durumları söz konusu değildir. Hayatını kaybeden 2 kişi de Rus uyruklu. Rusya vatandaşı 2 uçuş mühendisi bunlar vefat etmişlerdir. Kaza kırım ekibi olay mahalline intikal etmiş bu konuya ilişkin onlarda gerekli tetkikleri başlatmış durumdadır. Her iki Rus vatandaşının ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. Yaralı olan gerek Rus gerekse de Türk personeline geçmiş olsun dileklerimizi ifade ediyoruz. İnşallah bu tür hadiseler bir daha olmaz" dedi.


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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adıyaman'da badem hasadına katıldı Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adıyaman'da badem hasadına katıldı Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazası ve Marmaris'teki yangını değerlendirdi Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, helikopter kazası ve Marmaris'teki yangını değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Adıyaman, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna meselesinde tarihin akışını değiştirdi (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci: Cumhurbaşkanı'mız Rusya- Ukrayna meselesinde tarihin akışını değiştirdi (3) - Son Dakika
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