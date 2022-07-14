Bakan Kirişçi, Datça'da çıkan yangınla ilgili konuştu: İlk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı - Son Dakika
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Bakan Kirişçi, Datça'da çıkan yangınla ilgili konuştu: İlk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı

14.07.2022 09:17

Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yayılmaya başladı ve bazı yerleşim alanları tahliye edildi. Çalışmalarla ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yangının çıkışıyla ilgili, "Bir elektrik trafosundan çıktığı şu anki tespitlerimiz arasında ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde, gün içerisinde sizlerle paylaşacağız" ifadesine yer verdi.

Datça'nın Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkiinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevlerin evlere sıçraması sonucu bölge tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ege'de saatlerdir süren mücadele ile ilgili bilgi verdi.

Bakan Kirişci, ilçede oluşturulan Muğla Afet Koordinasyon Merkezi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 12.21 itibarıyla çıkan yangına saat 12.35 gibi ekiplerin gerekli müdahaleyi yaptığını söyledi. Her türlü araç-gereç donanımla bu mücadelenin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü aktaran Kirişci, şunları kaydetti:

"500-600 HEKTAR CİVARINDA BİR ALAN ZARAR GÖRDÜ"

"An itibarıyla yaklaşık 20 derecelik bir hava sıcaklığı, yüzde 60 civarında bir rutubet, 31 kilometre saat gibi de rüzgar hızı var. Bunlar tabii ki rutubet yüksek gibi olsa da gün içerisinde ve belirli bölgelerde rüzgar hızındaki anormallikler, yangınla ilgili tabi bazı olumsuzlukları da beraberinde getirmişti. Yaklaşık 500-600 hektar civarında bir alan zarar görmüştür. Bu 500-600 hektarlık alanın tam olarak tespitini inşallah yangın kontrol altına alındıktan ve gerekli ölçümler yapıldıktan sonra daha net olarak ifade edilebilecek durumda olacağız. Teselli bulduğumuz en önemli husus, gerek insan noktasında gerekse canlı hayvan noktasında herhangi bir zayiatın olmaması."

Bakan Kirişci: Datça'daki yangın ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı

2 BİN 400 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

AFAD'ın da paylaştığı gibi 2 bin 400 civarında vatandaşın, zarar görmemeleri, yangından olumsuz etkilenmemeleri için bulundukları mahalleden tahliye edildiklerini vurgulayan Kirişci, bu tahliye çalışmalarıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarının büyük hızla sürdüğünü aktardı.

Bakan Kirişci: Datça'daki yangın ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı

KEŞİF VE GÖZETLEME İÇİN 3 HELİKOPTER VAR

Bakan Kirişci, 10 uçak, 17 helikopter, 179 arazöz, 21 ilk müdahale aracı, 29 iş makinasıyla çalışma yapıldığının bilgisini verdi. Sadece Bakanlığın müdahale ekibinde 1466 personel ve 130 gönüllünün söndürme çalışmalarına aktif olarak katıldığını kaydeden Kirişci, keşif ve gözetleme için de 3 adet helikopterin olduğunu belirtti.

Bakan Kirişci: Datça'daki yangın ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı

"GECE GÖREV YAPABİLEN HELİKOPTER DEVREDE"

Bir İHA'nın da aktif olarak devrede olduğunu belirten Kirişci, şöyle konuştu: "Onlardan elde edilen görüntüler çerçevesinde kendi mevcut teknolojik altyapımız, yazılımlarımız ve donanımlarımızla birlikte karar verme süreçleri başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Daha önceki yangında sıklıkla dile getirilen, kimilerine göre gece görüş özelliği olan helikopter ama bizim ifadelerimizde 'gece görev yapabilen helikopter' olarak tanımladığımız helikopterler şu anda devrededir. Basın mensupları olarak belki bunların sesini, çalışmalarını duyuyorsunuzdur. Tabii ki biz de açıkçası böyle vasfı olan ve su atan helikopterlerle ilgili Bakanlık olarak, Orman Genel Müdürlüğü olarak ilk defa test ediyor olacağız. Bunların performanslarını gözlemleme imkanımız olacak. Çünkü artık Bakanlığımızın envanterinde bu helikopterler var ve kullanılıyor olacak."

Bakan Kirişci: Datça'daki yangın ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Yangının çıkış nedenine de değinen Kirişci, "Marmaris yangınında aşırı alkollü olduğu ifade edilen bir kişi, iki farklı noktadan yangının fitilini ateşlemişti. Ama burada bir elektrik trafosundan çıktığı şu anki tespitlerimiz arasında ama kesin değerlendirmeleri ilerleyen saatlerde, gün içerisinde sizlerle paylaşacağız." diye konuştu.

GÜN AĞARINCA HAVADAN YOĞUN MÜDAHALE BAŞLADI

Gece saatlerinde rüzgarın hızı azalınca ilerleyişi duran orman yangınına, sabahın ilk ışıkları ile havadan yoğun bir müdahale başladı. 12 uçak ve 27 helikopter yanan saha üzerine sürekli sorti yaparak su atmaya başladı. Jandarma Skorksy helikopterlerinin yanında 1 amfibik CL-215, 1 Antonov-32 tanker uçak ve 3 adet Air Tracktor yangın söndürme uçağı olmak üzere yoğun duman kaplı alanlara su atıyor. Yanan sahalarda alev görünmezken, yoğun duman örtüsü ile kaplanan alanda hem havadan, hem karadan müdahale sürüyor.

İşte bölgeden kareler;

Bakan Kirişci: Datça'daki yangın ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı
Bakan Kirişci: Datça'daki yangın ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı
Bakan Kirişci: Datça'daki yangın ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı
Bakan Kirişci: Datça'daki yangın ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı
Bakan Kirişci: Datça'daki yangın ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı
Bakan Kirişci: Datça'daki yangın ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı
Bakan Kirişci: Datça'daki yangın ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı
Bakan Kirişci: Datça'daki yangın ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı
Bakan Kirişci: Datça'daki yangın ilk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı
YORUMLAR
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Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangınla ilgili açıklama yaptı: (2) Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Datça'daki yangınla ilgili açıklama yaptı: (2) Son dakika haberi... Bakan Kirişci: 'Datça'da devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor' Son dakika haberi... Bakan Kirişci: 'Datça'da devam eden orman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor'
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişçi, Datça'da çıkan yangınla ilgili konuştu: İlk tespitlere göre elektrik trafosundan çıktı - Son Dakika

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