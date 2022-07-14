Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça Orman İşletme Şefliğinde orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)
"Zarar ziyanlar, tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra devletimiz her zaman olduğu gibi AFAD üzerinden olanları AFAD, diğerlerini de Cumhurbaşkanlığımız aracılığıyla bu ödemeler vatandaşın zararının ziyanının tazmini konusu gerçekleştirilecektir"
Son Dakika › Güncel › Bakan Kirişci: '(Datça'daki orman yangını) Vatandaşın zararının ziyanının tazmini konusu gerçekleştirilecektir' - Son Dakika