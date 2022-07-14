"Zarar ziyanlar, tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra devletimiz her zaman olduğu gibi AFAD üzerinden olanları AFAD, diğerlerini de Cumhurbaşkanlığımız aracılığıyla bu ödemeler vatandaşın zararının ziyanının tazmini konusu gerçekleştirilecektir"

Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Kirişci: '(Datça'daki orman yangını) Vatandaşın zararının ziyanının tazmini konusu gerçekleştirilecektir' - Son Dakika

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