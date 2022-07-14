Bakan Kirişci: "(Datça'daki orman yangını) Vatandaşın zararının ziyanının tazmini konusu gerçekleştirilecektir" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "(Datça'daki orman yangını) Vatandaşın zararının ziyanının tazmini konusu gerçekleştirilecektir"

14.07.2022 13:37

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça Orman İşletme Şefliğinde orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça Orman İşletme Şefliğinde orman yangınına ilişkin açıklamalarda bulundu. (2)

"Zarar ziyanlar, tespit çalışmaları tamamlandıktan sonra devletimiz her zaman olduğu gibi AFAD üzerinden olanları AFAD, diğerlerini de Cumhurbaşkanlığımız aracılığıyla bu ödemeler vatandaşın zararının ziyanının tazmini konusu gerçekleştirilecektir"

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '(Datça'daki yangın) Yangın kontrol altına alınmıştır. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: '(Datça'daki yangın) Yangın kontrol altına alınmıştır. Bakan Kirişci: '(Gece görev yapabilen helikopterler) Bu helikopterlerin etkinliklerini görerek yol alacağız' Bakan Kirişci: '(Gece görev yapabilen helikopterler) Bu helikopterlerin etkinliklerini görerek yol alacağız'
Kaynak: AA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: '(Datça'daki orman yangını) Vatandaşın zararının ziyanının tazmini konusu gerçekleştirilecektir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci: "(Datça'daki orman yangını) Vatandaşın zararının ziyanının tazmini konusu gerçekleştirilecektir" - Son Dakika
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