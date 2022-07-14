Bakan Kirişci: "Datça yangını ekiplerimizin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor"
MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Datça'da meydana gelen orman yangınına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kirişci açıklamasında, "Datça yangını ekiplerimizin yoğun çabaları sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.
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