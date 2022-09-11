Bakan Kirişci'den av koruma memuruna yönelik saldırıya tepki - Son Dakika
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Bakan Kirişci'den av koruma memuruna yönelik saldırıya tepki

11.09.2022 18:51
Bakan Kirişci'den av koruma memuruna yönelik saldırıya tepki

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Doğamızı ve can dostlarımızı koruma görevini fedakarca ifa eden personelimize yönelik saldırıları lanetliyorum.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Doğamızı ve can dostlarımızı koruma görevini fedakarca ifa eden personelimize yönelik saldırıları lanetliyorum. Saldırganlar hakkındaki hukuki sürecin takipçisi olacağız" dedi.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " Hatay'ın Defne ilçesindeki ormanlık alanda yasa dışı avcılık yaptığı saptanan şahıslarca, av koruma memurlarımıza ateş açılmasıyla şehit olan Hatay DKMP Şube Müdürlüğü personelimiz Mehmet Ali Koşar'a Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Kardeşimizin mekanı cennet olsun. Rabb'im ailesine ve sevenlerine sabır ihsan eylesin. Yaralanan personelimiz Mehmet Atıcı'ya acil şifalar diliyorum. Doğamızı ve can dostlarımızı koruma görevini fedakarca ifa eden personelimize yönelik saldırıları lanetliyorum. Saldırganlar hakkındaki hukuki sürecin takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Hatay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci'den av koruma memuruna yönelik saldırıya tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kirişci'den av koruma memuruna yönelik saldırıya tepki - Son Dakika
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