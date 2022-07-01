Bakan Kirişci, Düzce'de incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Bakan Kirişci, Düzce'de incelemelerde bulundu

01.07.2022 21:34
Bakan Kirişci, Düzce'de incelemelerde bulundu

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Düzce'de selin ve taşkınların etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Düzce'de selin ve taşkınların etkili olduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sel ve taşkınlardan etkilenen Gölyaka, Beyköy ve Yığılca bölgelerinde helikopterle havadan inceleme yaptı. Ardından sel çalışması sırasında kaybolan iş makinesi operatörü Okan Bayrak'ın arama çalışmalarının devam ettiği bölgedeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Kirişci, Bayrak'ın dedesi Sabri Bayrak ve yakınlarıyla görüştü.

Bakan Kirişci, 434 kurtarma personelinin kayıp iş makinesi operatörünü aradığını ifade ederek, "Şu anda arama faaliyetlerinin yürütüldüğü bir kardeşimiz var. Öncelikli temennimiz o kardeşimizin hayatta olması. Sahada AFAD koordinesinde 434 kişi ile arama çalışmaları sürüyor. Umarız arama ve kurtarma çalışmaları müspet sonuçla neticelenir" dedi.'SUYUN ÇEKİLMESİYLE SAHADA ÇALIŞMALAR SÜRATLE YAPILACAK'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ile 8 ilin yaşamı zorlaştıran afet illeri kapsamında alındığını ve vatandaşların bundan yararlanacağını belirten Bakan Kirişci, "Maddi kayıplarla ilgili konuda önce suyun çekilmesini bekleyeceğiz. Suyun çekilmesi ile birlikte sahada çalışmalar süratle yapılacak. Devletimizin bu konuya ilişkin usul ve esasları devreye girecek. Sayın Cumhurbaşkanımız bugün bir açıklamada bulundu. 8 ilimiz tam afet düzeyinde olmasa bile yaşamı zorlaştıran afet iller kapsamına alındı. Bu çalışmalar ile birlikte bu kapsama alınmanın vatandaşlara sağlayacağı birtakım katkı ve destekler olacak. Bir şekilde maddi kayıplar yerine konmak üzere karşılanacak" diye konuştu.EFTENİ PROJESİ İLE TAŞKINLAR ÖNLENECEKBakan Kirişci, yağışlardan sonra taşarak tarım arazilerinin su altında kalmasına neden olan Efteni Gölü ile ilgili olarak ise yapılacak çalışmayı şöyle açıkladı:

"Bizim kalıcı önerimiz öncelikle şu anda başlayan bölgeye de aslında doğal bir yaşam alanı oluşturacak olan Efteni projesidir. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte belirli ölçülerde bu taşkınlar önlenmiş olacak. Ama kalıcı çözüm olarak yine vatandaşlarımızın önerilerini dikkate alarak burada kritik zamanlarda suyun dışarı deşarj edilmesini sağlayacak sistemleri de yine devreye alacağız. İnşallah alacağımız önlemlerle bu bölgelere bir daha bu sorunları yaşatmayacağız."


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Son dakika haberi | Bakan Kirişci, Düzce'de selden etkilenen alanları inceledi Açıklaması Son dakika haberi | Bakan Kirişci, Düzce'de selden etkilenen alanları inceledi Açıklaması Son dakika haberleri | Bakan Kirişci selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu Son dakika haberleri | Bakan Kirişci selden etkilenen Düzce'de incelemelerde bulundu
Kaynak: DHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci, Düzce'de incelemelerde bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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