Bakan Kirişci: "Evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL ödeme yapılacak" - Son Dakika
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Bakan Kirişci: "Evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL ödeme yapılacak"

23.06.2022 23:09

Bakan Kirişci: "Evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL ödeme yapılacak" Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris yangınında evleri tahliye edilen ailelere 3'er bin TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Bakan Kirişci: "Evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL ödeme yapılacak"

MUĞLA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris yangınında evleri tahliye edilen ailelere 3'er bin TL ödeme yapılacağını açıkladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını devam ederken bölgede oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezimde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katıldığı toplantıda yangına ilişkin sayılar paylaşıldı. 61 hava aracının yangına müdahale ettiği ifade edilirken, bin 12'si orman işçisi olmak üzere 3 bin 214 personelin de sahada olduğu belirtildi. Sahada 730 aracın da yer aldığı açıklandı.

Yangın bölgesinde yarın sabah saatlerinde rüzgarın 60-70 km hızla esmesini beklediklerini söyleyen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, yangınla birlikte rüzgar hızının daha da yükselebileceğini ifade ederek. "Bu arazide fırtına oluşturacak neredeyse. Yarın öğleye kalmadan yangını kontrol altına almak istiyoruz. Yangını İçmeler'e ulaşmadan durdurmak için ekipleri yerleştirdik" dedi.

Evi tahliye edilen ailelere 3'er bin TL yardım

131 hane ve 435 kişinin tahliye edildiğini söyleyen Bakan Kirişci, "Temennimiz yarın bu yangının neticelenmesi. Rüzgar olmasa daha iyi olurdu ama ümitsiz değiliz. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Evleri tahliye edilen ailelere 3'er bin TL ödeme gerçekleştiriliyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Marmaris, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bakan Kirişci: 'Evleri tahliye edilen ailelere 3 bin TL ödeme yapılacak' - Son Dakika

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