Bakan Kirişci: Gıdanı koru, sofrana sahip çık - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kirişci: Gıdanı koru, sofrana sahip çık

29.09.2022 10:54
Bakan Kirişci: Gıdanı koru, sofrana sahip çık

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "'Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü' vesilesiyle vatandaşlarımıza gıda üretiminde ve gıdanın topraktan sofraya serüveninde, ne emekler harcandığını bilerek, gıdaların asla israf edilmemesi çağrısında bulunuyor ve bir kez daha tekrarlıyorum;

TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "'Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü' vesilesiyle vatandaşlarımıza gıda üretiminde ve gıdanın topraktan sofraya serüveninde, ne emekler harcandığını bilerek, gıdaların asla israf edilmemesi çağrısında bulunuyor ve bir kez daha tekrarlıyorum; gıdanı koru, sofrana sahip çık" dedi.

Bakan Kirişci, '29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı. İklim değişikliğinin etkilerinin daha da hissedildiği dönemde, önce pandemi ardından da Ukrayna- Rusya savaşıyla ortaya çıkan krizlerin, tarım ve gıda güvenliğinin vazgeçilmez olduğunu bir kez daha gösterdiğine değinen Kirişci, "Bunun bilincinde olan ülkeler, tabii kaynakları korumak, toprağı, suyu yönetmek ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak için tedbir almaktadır. Gıda güvenliğini sağlamaya yönelik kapsamlı çalışmalar yapılırken sadece üretim ve verimliliğe değil; elbette gıda tüketimine de odaklanmalıyız. Gıda israfı; sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlar başta olmak üzere çok boyutlu bir meseledir. Dünya genelinde, her yıl, üretilen gıdanın 3'te 1'i kayba uğramakta ya da israf edilmektedir. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 'Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme 2021 Raporu'na göre; 1 yılda israf edilen gıda miktarı 1,3 milyar tondur. Sadece bu kaybın büyüklüğü bile, israfla mücadelenin önemini göstermektedir" dedi.

'FARKINDALIK ÇALIŞMALARI YAPILDI 'Türkiye'nin, israfın azaltılması için uluslararası ölçekte yapılan çalışmalarda öncü olduğunu aktaran Bakan Kirişci, "Tarım ve Orman Bakanlığımız, FAO iş birliğiyle gıda kayıpları ve israfının azaltılmasına yönelik olarak 'Gıdanı Koru- Sofrana Sahip Çık' isimli büyük çaplı, uluslararası bir kampanyayı 20 Mayıs 2020 tarihinde başlatmıştır. Kampanya ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO; gıda kayıpları ve israfı konusunda gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde mücadele etmeyi, ilgili tüm tarafları bilinçlendirerek toplumsal farkındalık düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca Türkiye'de gerçekleştirilen iyi uygulama örneklerinin uluslararası alanda model haline getirilmesi amaçlanmaktadır. 'Gıdanı Koru- Sofrana Sahip Çık' kampanyası kapsamında; tüketicilerin gıdalarını nasıl koruyacakları, alışverişe planlı çıkmaları, gıda artıklarının yeniden işlenerek gıda dışında başka ürünlere dönüştürülmesi gibi birçok konuda farkındalık çalışmaları yapılmıştır. Kamu ve özel sektördeki kurumların, gıda artıklarının yeniden değerlendirilmesine yönelik proje geliştirmeleri teşvik edilmiştir" açıklamasında bulundu. Bakan Kirişci, 9 Ağustos 2022 tarihinde 'Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişikliğe de değinerek, şunları kaydetti:

"Lokanta, otel, fabrika gibi toplu yemek tüketim yerleri ile hazır gıda üretim işletmelerindeki gıda artıklarının hayvanlar için yeme dönüştürülmesinin de önü açılmıştır. Böylece 18 milyon ton gıda artığının yeniden değerlendirilmesine imkan sağlanmıştır. Bakanlık olarak paydaşlarımızla birlikte gıda kayıplarının ve israfının önlenmesine yönelik olarak ülkemizde ve uluslararası alandaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. 'Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü' vesileyle vatandaşlarımıza gıda üretiminde ve gıdanın topraktan sofraya serüveninde, ne emekler harcandığını bilerek, gıdaların asla israf edilmemesi çağrısında bulunuyor ve bir kez daha tekrarlıyorum; gıdanı koru, sofrana sahip çık."


YORUMLAR
500
Çiftçiye güzel haberi Bakan Kirişci verdi! Mazot ve gübre destekleri altı ay öne çekilip, 22 liradan 75 liraya yükseltildi Çiftçiye güzel haberi Bakan Kirişci verdi! Mazot ve gübre destekleri altı ay öne çekilip, 22 liradan 75 liraya yükseltildi Şekerpancarı Fiyatı Bir Yılda Üç Defa Yenilendi Ama Maliyeti Kurtaramayan Üreticiler, 'Fiyatlar Yeniden Ele Alınmalı' Dedi Şekerpancarı Fiyatı Bir Yılda Üç Defa Yenilendi Ama Maliyeti Kurtaramayan Üreticiler, 'Fiyatlar Yeniden Ele Alınmalı' Dedi
Kaynak: DHA

Gıda Ve Tarım Örgütü, Bekir Pakdemirli, Vahit Kirişci, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kirişci: Gıdanı koru, sofrana sahip çık - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:29 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'a gözdağı verdi: Gerekeni yapacağız
11:26 Bakan Nureddin Nebati'den ekonomi açıklaması: Yeni ekonomi modelini uygulamasaydık bir durgunlukla karşılaşacaktık
11:23 Enerji kriziyle burun buruna kalan Fransa'da Başbakan ve kabinesi, toplantıyı montlarını çıkarmadan yaptı!
11:23 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi gerginlik! Taraftarlar Vodafone Park önünde birbirlerine girdi
11:17 Gökhan Çıra, Diyarbekirspor başkanıyla yaşadıklarını anlattı: Zorla senet imzalattı, karısı yıllar sonra benimle çalışmak istedi
11:02 Gram altın yeni güne düşüşle başladı! 979 lira seviyesinden işlem görüyor
10:58 İstanbul Valiliği'nden deplasman tribünü kararı: Üç büyüklerin aralarında oynayacakları maçlarda misafir takım tribününe seyirci alınmayacak
10:55 Bahçeşehir'de öğrenci kavgası! Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar
10:56 Milli futbolcu Burak Yılmaz'dan bomba açıklamalar! Fatih Terim için söyledikleri çok konuşuldu
10:56 Kulüplerin isteğiyle alınan karar: Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe aralarındaki karşılaşmalara seyirci götürmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 12:13:31. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kirişci: Gıdanı koru, sofrana sahip çık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement